Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In ons tweemaandelijks terugkerende artikel geven wij jou een overzicht van de mooiste koophuizen die momenteel op Bonaire te koop staan. Maar liefst 9 ervaren makelaars van het eiland hebben speciaal voor onze lezers een selectie gemaakt van de meest interessante woningen. Of je nu op zoek bent naar een prachtig gelegen villa, een comfortabel appartement of een ander droomhuis, in dit artikel vind je voor ieder wat wils. Wij hopen dat deze selectie je inspireert en jou een stap dichter brengt bij jouw droomhuis op Bonaire.

Huis van de maand januari bij The Real Estate Guy

Appartement op Resort Bonaire

Perfecte investeringsmogelijkheid!

Het fraaie appartement op de begane grond van Resort Bonaire ligt in de populaire wijk Belnem. De woning is voorzien van 1 slaapkamer en 1 badkamer en een ruime keuken met inbouwapparatuur. Ook kun je zowel binnen als buiten zitten op de grote porch aan de voor-en zijkant van het appartement, die goed op de wind is gelegen. Als u niet op Bonaire bent, biedt dit appartement in Resort Bonaire u een geweldige kans om het te verhuren aangezien het een zeer populaire vakantiebestemming is. Het mooie van dit alles: Resort Bonaire faciliteert dat allemaal. U hoeft dus niet te denken aan schoonmaken en in-en uitchecken. Enthousiast geworden?

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij The Real Estate Guy:

South Pier Mall 6 Unit C-4 upstairs, Kaya C.E.B. Hellmund

Tel: +599 700 8181

E-mail: [email protected]

Website



Huis van de maand januari bij Sunbelt Realty

Prachtig gelegen villa in rustige woonwijk grenzend aan open landschap

Deze vrijstaande villa met zwembad en basketbalveld is ideaal gelegen in de rustige woonwijk Sabal Palm. De villa grenst met het riante terras en het zwembad aan open landschap aan de zuid- en oostzijde waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de verkoelende passaatwind. Er is nauwelijks verkeer waardoor het woongenot gekenmerkt wordt door rust en ruimte. Het openbare strand Bachelor’s beach is gelegen op loopafstand en windsurf-paradijs Sorobon is slechts enkele autominuten rijden.

privé zwembad met zonneterras,

breed overdekt terras gesitueerd op de wind,

slechts 7 minuten met de auto tot het centrum van Kralendijk en slechts 4 minuten tot de luchthaven Flamingo Airport,

gelegen in de populaire woonwijk Sabal Palm Villas,

keramische dakpannen,

aangelegde tuin voorzien van steenslag, palmbomen en struiken.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty :

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand januari bij Bonaire Realty

Kaya Neptunes 12, charmante woning met gastenverblijf

Charmante woning, met 3 slaapkamers en 3 badkamers. Deze woning heeft naast de 3 slaapkamers een apart gasten verbljf met slaapkamer, kitchenette, douche en toilet.

In de binnentuin is een groot zwembad gelegen. De woning is voorzien van een ruime garage, nog een extra berg/wasruimte en een ruime carport om 2 auto’s te parkeren.

De ligging is zeer centraal, dichtbij uitvalswegen, Kralendijk en op 5 minuten rij afstand van populaire stranden.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Huis van de maand januari bij RE/MAX Paradise Homes

Lagoen Hill

Unieke villa met onbelemmerd uitzicht over de oost en westkust van Bonaire. Gelegen op een perceel van bijna 1200 m2 in de rustige woonwijk Lagoen Hill op korte rij-afstand van het centrum van Kralendijk en de zee.

Deze ruime villa is gebouwd op de wind en beschikt over een overdekte terras van 26 m2, een grote woonkamer met open keuken, 2 grote slaapkamers, 2 badkamers, gasten toilet, berging/wasruimte, hoge plafonds en gepolijste betonnen vloeren door het gehele huis. Deze villa is zo ontworpen dat er eenvoudig een 3e of zelfs 4e slaapkamer gerealiseerd kan worden.

Op de eerste verdieping bevindt zich een loft ruimte die momenteel wordt gebruikt als bibliotheek/fitnessruimte en een groot terras (80m2 waarvan 50m2 overdekt) met onbelemmerd uitzicht over Bonaire. De perfecte plek om te genieten van de dagelijkse zonsondergangen!

Een grote bonus is het ruime één slaapkamer appartement van 50m2 plus een overdekte veranda van 30m2 met zeezicht. Het appartement heeft een eigen ingang voor maximale privacy.

Deze woning is in uitstekende staat en instapklaar.

Klik hier voor de virtuele 3D tour van het huis https://my.matterport.com/show/?m=Lp9j9a94Y7y

Klik hier voor de virtuele 3D tour van het appartement https://my.matterport.com/show/?m=qf573oGV1kF

Vraagprijs $ 769.000 USD kosten koper

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Huis van de maand januari bij Harbourtown Real Estate

Aan de Kaya Sirena heeft Harbourtown Real Estate een prachtig project in de verkoop: Sirena Residence. De uniek ontworpen woonwijk zal bestaan uit 24 hoogwaardig gebouwde villa’s in twee modellen, 8 appartementen en 3 vrije kavels om uw eigen droomhuis te realiseren. Sirena Residence is gebouwd op een perceel van meer dan 20.000 m2 eigen grond waardoor het zeer ruim van opzet is. Het bestemmingplan in de omgeving is Woongebied-I.

Alle kavels op het terrein zijn bereikbaar via een eenrichtingsweg. De villa’s type I bevinden zich in de binnenring. De villa’s type II zijn gelegen aan de buitenring en de appartementsgebouwen aan de achterzijde van de residentie. Hierdoor blijven links en rechts van de entree 2 kavels over en 1 mooie kavel tussen de appartementsgebouwen aan de achterzijde. Alle villa’s worden voorzien van 2 parkeerplaatsen op eigen terrein en naast de appartementen is er voldoende parkeergelegenheid.

De woningen worden gebouwd met ‘traditionele’ betonblokken en zijn aangesloten op de gebruikelijke nutsvoorzieningen. De woningen kennen een hoog afwerkingsniveau.

De verkoop begint met fase 1, nadat dit is afgerond, wordt begonnen met fase 2.

Het project heeft de volgende pluspunten:

+ Eigendomsgrond

+ Geen risico door gegarandeerde realisatie van project

+ Keuken en badkamer in de villa’s van hoge kwaliteit

+ Zeer centraal gelegen

Kijk voor meer informatie: https://harbourtownbonaire.com/te-koop/

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Huis van de maand januari bij Qvillas

Een mooie ruime villa gelegen in het rustige Sabadeco Crown Court. De buurt is omringd met veel groen wat zorgt voor privacy en rust. Via de pier, die toegankelijk is voor alle omwonenden, heeft u, binnen enkele minuten lopen, toegang tot de zee. Het huis ligt vlakbij Andrea 1 en 2 en op weg naar andere prachtige duikspots zoals 1000 Steps.

Het huis heeft 2 porches, een op de begane grond die overloopt in het pooldeck en een op de eerste verdieping die bijna volledig om het huis heenloopt.

Op de begane grond bevinden zich naast de open woonkeuken en grote garage, 2 ruime slaapkamers beide met eigen badkamer. De woonkeuken staat in direct contact met het zwembad door de openslaande deuren en de vele shutters zorgen voor afkoeling in het huis.

Via een interne trap bereikt u de tweede verdieping met een tweede woongedeelte en ook 2 ruime slaapkamers met beide een eigen badkamer. Vanaf het terras op de eerste verdieping heeft u een prachtig uitzicht over de Caribische zee.

Ruime villa in rustige buurt

4 slaapkamers en 4 badkamers, waarvan 2 slaapkamers met badkamers op begane grond

Ruime garage met plek voor grote pick-up/SUV, scooter, duikspullen etc

Groot perceel van 1500m2 met privacy

Privé zwembad met poolbar

Parkeren op eigen terrein

Zeezicht vanaf de eerste verdieping

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Huis van de maand januari bij Caribbean Homes

Een luxe villa met prachtig zeezicht en enorm veel privacy! Beleef een dag bij Luga Aleha!

Luga Aleha 10 biedt een moderne villa met de beste afwerking, genesteld in een van de meest exclusieve gated communities op Bonaire helemaal gewijd aan natuurbehoud. Een gated community als geen ander, Lugá ​​Alehá, is gecreëerd door een groep natuurliefhebbers in een poging om het land te beschermen en er tegelijkertijd van te genieten. Bestaande uit een totaal van 305 hectare, zijn er 22 grote percelen (11 hectare elk) en zes kleinere percelen van ongeveer 5 hectare elk. Er zijn ook verschillende beschermde natuurgebieden, allemaal verbonden door de eigen wegen van de vereniging. Toegang tot het gebied is via een telefoon bediende elektrische poort.

Vanaf de hoofdweg is het ongeveer 5 minuten rijden langs de gemeenschappelijke, goed onderhouden weg van Lugá ​​​​Alehá (wat ‘een verre plaats’ in het Papiaments betekent) naar de eigen oprit van deze villa.

Deze villa ligt bijna 50 meter boven de zeespiegel en met een prachtig 180 graden uitzicht over de dynamische oostkust is er geen vergelijkbare plek op Bonaire!

U bereikt de woning via de binnenplaats met jacuzzi, of -linksaf- langs het kantoor. Er is een ruime bijkeuken met wasmachine. Een goed ingerichte, moderne keuken is voorzien van een strak zwart granieten aanrechtblad, ATAG fornuis en oven, vaatwasser, SMEG koelkast en een grote wijnkoelkast met lades. Alle ladefronten zijn gemaakt van massief rood cederhout en zijn soft close, met overal chique LED-verlichting.

De luchtige keuken staat in open verbinding met de ruime woonkamer en kijkt uit op de veranda met glooiend groen landschap en de Caribische Zee daarachter. Geniet van een prachtige zonsopgang boven de zee terwijl je je ochtendsmoothie maakt!

Het aangrenzende eetgedeelte heeft schuifdeuren van vloer tot plafond die volledig kunnen worden gesloten als de passaatwind te koud is. Tussen het eetgedeelte en de woonkamer bevindt zich een gashaard in de muur. Hoewel zelden nodig op Bonaire, zorgt het voor een zeer aangename sfeer.

Dezelfde hardhouten deuren van vloer tot plafond verlengen de lengte van de woonkamer die uitkomt op de overdekte veranda, met voldoende ruimte om buiten te eten, te entertainen en te ontspannen.

Op ongeveer 100 meter van het hoofdgebouw is een apart gastenverblijf gebouwd in dezelfde stijl. Deze is voorzien van een mooie open keuken, eethoek en veranda. Binnen is een ruime slaapkamer en een en-suite badkamer.

Ongeveer 50 meter achter het pension staat het derde gebouw van het terrein: een tweede huis, prachtig gemaakt van twee grote zeecontainers. Het heeft een eigen oprit, tuin en een geweldig uitzicht. De ene kant van dit huis bestaat uit een volledig uitgeruste keuken, een tweede slaapkamer met en-suite badkamer en een aparte doucheruimte. Aan de andere kant van het huis bevinden zich de hoofdslaapkamer met en suite badkamer. De woonkamer is in het midden gelegen en sluit mooi aan op de brede overdekte porch.

Op het terrein bij het hoofdhuis bevindt zich een 4e gebouw waarin alle technische voorzieningen zijn ondergebracht, evenals een carport voor 2 auto’s.

32 zonnepanelen wekken ruim voldoende elektriciteit op voor het hele landgoed, dat wordt opgeslagen in onderhoudsvrije batterijen. De gigantische omvormer (24 Volt, 60 Amp Solar Charging, 220V – 50 HZ, 10.000 Watt) zorgt ervoor dat je tegelijkertijd je wasmachine, jacuzzi, vaatwasser en koffiezetapparaat kunt gebruiken. In het geval dat back-up stroom nodig is (wat tot nu toe niet is geweest), kan de krachtige generator het onmiddellijk overnemen.

Totale wateropslag is (5 x 3000 liter). Het water wordt per vrachtwagen aangevoerd. Het herbergt zijn eigen drukpomp en zuiveringssystemen (één in elk huis). Warm water wordt geleverd door zonneboilers (één voor elk huis).

Het is misschien goed om te weten dat deze ‘verre plek’ toch niet zo afgelegen is… : van deze prachtige locatie naar het centrum van Kralendijk is het nog geen 12 minuten met de auto..! En dat is zonder te hard rijden!

Bekijk hieronder zeker de 360 ​​graden drone shots en de virtuele tour door de villa. De promovideo geeft ook een goede impressie van ‘een dagje bij Luga Aleha’.

Een bezoek zegt meer dan 1000 woorden. Om deze unieke eigenschap echt te waarderen, is een persoonlijk bezoek het beste.

Neem vandaag nog contact op met ons kantoor om een bezichtiging in te plannen!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand januari bij Karko Real Estate

Genesteld in de charmante buitenwijk van Antriol op Bonaire, is dit prachtige huis met twee slaapkamers en studio de perfecte mix van afzondering en gemak, gelegen op een eigen grond van in totaal m2, gemakkelijk bereikbaar via geasfalteerde straten.

Als u het pand betreedt, wordt u begroet door een huurwoning aan uw rechterhand, met een slaapkamer en een badkamer.

Stap binnen en je bevindt je in de L-vormige woonkamer, met achterin de recent gerenoveerde keuken. De open plattegrond laat natuurlijk licht binnenstromen, wat de eenvoudige maar smaakvolle stijl benadrukt. De keuken is uitgerust met moderne voorzieningen en ook de badkamer is gerenoveerd tot een strakke en stijlvolle doucheruimte.

Maar het echte juweel van dit pand ligt buiten. Een sprankelend zwembad wacht op u en biedt de perfecte plek om af te koelen op de warme dagen terwijl u wordt omringd door weelderige natuur. De woning is ideaal gelegen in een hoek aan de voorkant van het land, waardoor u voldoende ruimte heeft om van het buitenterrein te genieten. Een ideale plek om ’s ochtends koffie te drinken terwijl je wordt omringd door cactussen, calbasbomen en een windmolen die op de achtergrond draait. Een lieflijk landschap.

Dit pand zal zeker indruk maken met zijn locatie, eigen grond, recente renovatie en huurinkomsten.

Antriol

Huis & appartement met 1 slaapkamer

Zwembad

2 slaapkamers

1 badkamer

Open woonkamer, keuken en eetkamer

Voor veranda

Buiten leven

Ruime achtertuin

Soort grond: Eigen grond

Bestemmingsgebied: Woongebied 1

$ 358.000 Kosten koper (5% overdrachtsbelasting & ca. 2% notariskosten)

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Karko Real Estate:

Huis van de maand januari bij Caribbean Vista Blue

Nu de 1ste woningen zijn opgeleverd en de bewoners hun tuinen aanleggen krijgt het project YELLOW MOUNTAIN steeds meer vorm. Het wordt prachtig!

En… Er zijn nog een paar kavels beschikbaar!

Het mooie is; Uw droomhuis kan hier nog gebouwd worden! De stijl van de woning zal overeenkomen met de al gebouwde woningen; de zonnige gele kleur, 2 verdiepingen, compleet afgewerkt, geschikt voor meerdere doeleinden…

Om het nog mooier te maken; in de inrichting en afwerking is het nog mogelijk om rekening te houden met een aantal persoonlijke wensen!

Interesse? Dan komen wij graag met u in contact!

Wij vertellen u graag meer over dit fraaie project en laten het u ook graag zien!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue: