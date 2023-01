Ontwikkelingsbank verwacht 5,7% economische groei in Caribische regio

BRIDGETOWN, BARBADOS- De Caribbean Development Bank (CDB) voorspelt voor 2023 een regionale economische groei van 5,7%. Volgens operationeel directeur Isaac Salomons van CDB is de verwachting gebaseerd op de aanhoudende heropleving van het toerisme en investeringen in de energiesector.

De werkelijke groei zal echter mede afhankelijk zijn van hoe de ontwikkelde economieën presteren. Behalve een tegenvallende groei in de ontwikkelde economieën, voorziet CDB ook een impact van de oorlog in Ukraine. “Toch verwachten we voor 2023 dat de economische prestaties van onze lidstaten verder blijven verbeteren”, zegt Solomon.

Energiesector

De bank zegt dat betere economische prestaties in het jaar 2022 in de Caribische regio onder meer te danken zijn aan een groei van de energiesector, onder meer in Guyana en Barbados. Ook hebben hogere brandstofprijzen bijgedragen aan de groei, betere overheidsinkomsten en een sterkere fiscale positie.