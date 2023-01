Minister Dijkgraaf wil Koninkrijksbeurs invoeren voor studenten binnen het Koninkrijk

KRALENDIJK – Vanmiddag sloot de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, zijn eerste bezoek aan Bonaire af met een persconferentie. Tijdens zijn werkbezoek sprak de minister onder andere met het bestuurscollege over het verbeteren van het onderwijs op Bonaire. Ook gaat de minister meer mogelijk maken voor studenten om tussen de delen van het koninkrijk te kunnen reizen en studeren.

Tijdens zijn werkbezoek bezocht de minister het MBO-college op Bonaire, waar nu de koksopleiding in het Papiaments wordt aangeboden. Ook haalde de minister tijdens de persconferentie het Kibrahacha-project aan, waar Bonaire aan deelneemt. Hierbij kunnen studenten aan de docentenopleiding tijdens hun opleiding tot docent tegelijkertijd als onderwijsassistent op school werken. Hiervoor bracht de minister een bezoek aan de Papa Cornes school.

De minister schonk daarnaast ook aandacht aan het excuses voor het slavernijverleden. Zo bezocht de minister tijdens zijn werkbezoek de zoutpannen en slavenhuisjes en ging de minister in gesprek met MBO-studenten over het slavernijverleden.

Koninkrijksbeurs voor studenten

Daarnaast heeft de minister deelgenomen aan het vierlandenoverleg op Curaçao. Voor dit overleg komen de vier ministers van het koninkrijk minimaal één keer per jaar samen. Deze keer werd er onder andere over het onderwijs gesproken. Daarbij is vastgesteld dat er binnen het koninkrijk geen beurs is voor een tegemoetkoming van reis- en verblijfskosten wanneer studenten naar het buitenland gaan voor hun studie. Voor studenten in Europees Nederland is hiervoor de Erasmus+beurs. Daarom wordt er voor Caribische studenten de koninkrijksbeurs geïntroduceerd. In april dit jaar wordt hier meer over bekendgemaakt.

Caribische studenten die in Europees Nederland gaan studeren zullen in de toekomst ook een betere begeleiding krijgen, aldus de minister. Er wordt gezorgd voor een betere voorbereiding, maar ook een betere begeleiding zodra ze in Nederland zijn. Ook wordt er meer aandacht besteed aan de studiekeuze van de studenten. Wanneer zij de juiste studie kiezen kunnen zij later terugkeren naar hun eiland en hier passend werk vinden.