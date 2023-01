Indebon en Nederlandse Basketbal Federatie organiseren eerste officiële evenement

KRALENDIJK – Indebon en de Nederlandse Basketbal Federatie (NBB) organiseren samen hun eerste officiële evenement. Het evenement bestaat uit een reeks workshops en clinics die zich richten op het leggen van de basis voor de toekomst van basketbal.

Er zijn clinics beschikbaar voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, tieners van 13 tot 20 jaar, en dames vanaf 14 jaar. Daarnaast zijn er workshops beschikbaar voor coaches en scheidsrechters.

Het evenement zal plaatsvinden op 27 en 28 januari 2023. Ervaring is niet vereist, iedereen kan deelnemen. Dus of je nu kind, vrouw of man bent, meld je aan en leer de fijne kneepjes van basketbal.

Aanmelden kan via de facebookpagina van de basketbalbond of via e-mail.