Bestuurspartij Saba kiest nieuwe lijsttrekker

THE BOTTOM- Bestuurspartij Windward Island People Movement (WIPM) op Saba zal in de verkiezingen van maart a.s. worden geleid door de huidige gedeputeerde van financiën, Bruce Zagers.

Zagers neemt daarmee het stokje over van collega-gedeputeerde Rolando Wilson, die de partij de afgelopen periode leidde.

In feite gaat het om stuivertje wisselen, want Wilson wordt nu voorzitter van het partijbestuur. Die functie werd tot op heden nu juist door Zagers vervuld.

Continuïteit

Beide partijprominenten wijzen op het belang van continuïteit en stabiliteit. Volgens Zagers hebben de goede betrekkingen met Den Haag het eiland geen windeieren gelegd. “Als geen ander weten wij hoe hard we hebben gewerkt aan het opbouwen van een vruchtbare samenwerking. Dat moeten wij voortzetten en niet in gevaar brengen”, meent Zagers.

Wilson is vooral tevreden over de wijze waarop hij de partij in de afgelopen periode heeft geleid als partijleider. “Daar ben ik best trots op”, aldus de scheidend partijleider.

Zetels

De WIPM veroverde in 2019 alle vijf zetels in de eilandsraad van Saba, waardoor het eiland als enige geen oppositie kende. Enige tijd terug scheidde echter Hemmie van Xanten, die ook werd gekozen als lid van de WIPM, zich af van de oranje partij. Van Xanten vormt nu een eenmansfractie binnen de Sabaanse eilandsraad.