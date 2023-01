Nieuwe tijdelijke directeur voor BonLab

KRALENDIJK – Anneke Visser is benoemd tot tijdelijk statutair directeur van Bonaire Laboratorium NV (BonLab). De benoeming is tot stand gekomen na overleg met de aandeelhouders Bonaire Holding Maatschappij NV (BHM) en Openbaar Lichaam Bonaire. De benoeming is vanaf 16 januari 2023 van kracht.

De heroriëntatie op de toekomst van BonLab is aanleiding voor de benoeming. Hoewel Zorg en Jeugd Caribisch Nederland heeft aangekondigd het zorgcontract per 1 juli 2023 te willen beëindigen, beschouwt het Bestuurscollege de voortzetting van de dienstverlening van BonLab als van groot maatschappelijk belang. BHM, als aandeelhouder van BonLab, heeft daarom besloten verschillende scenario’s te verkennen om de taken van de organisatie duurzaam in stand te houden.

Visser zal zich richten op het ontwikkelen van een strategie voor de continuïteit en toegankelijkheid van de dienstverlening van BonLab, en de organisatie hierop voorbereiden. Tot eind 2022 was zij directiesecretaris van WEB en was zij betrokken bij de strategieontwikkeling en start van de implementatie van het energiebedrijf.

Inspanningen

BHM dankt waarnemend directeur Hosé Booi voor zijn inspanningen om BonLab door een moeilijke periode te leiden, waaronder het behalen van twee accreditaties voor de kwaliteit van de geleverde diensten. Booi zal zich de komende twee maanden inzetten voor een verantwoorde overdracht aan Visser.