Inflatie daalt op Bonaire, maar blijft stabiel op Sint-Eustatius en Saba

KRALENDIJK – Het CBS heeft bekendgemaakt dat consumentengoederen en -diensten op Bonaire 8,1 procent duurder waren in het vierde kwartaal van 2022, in vergelijking met een jaar eerder. Dit is een afname ten opzichte van het derde kwartaal, waar de inflatie 12,2 procent bedroeg.

De afname in het vierde kwartaal is voornamelijk te wijten aan de subsidie op het vastrecht voor elektriciteit die per 1 november 2022 inging.

Bovenwinden

Op Sint-Eustatius stegen de consumentenprijzen met 9,1 procent in het vierde kwartaal van 2022, ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging is vooral te wijten aan de prijsstijgingen voor voeding.

Saba bleef stabiel met een inflatie van 9,7 procent zowel in het derde als vierde kwartaal van 2022, met duurdere prijzen voor voeding en producten voor onderhoud en reparatie van de woning.

De dalende benzineprijzen hadden een drukkend effect op de inflatie.