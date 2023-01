Cadushy Distillery Bonaire behaalt opnieuw belangrijke onderscheiding

KRALENDIJK- De Cadushy-distillery uit Rincon heeft er weer een belangrijke onderscheiding bij: het bedrijf is als tweede geëindigd in de wedstrijd om de beste Caribische Rum producten.

Een panel van experts nomineerde de 20 beste Caribische producenten. Volgens eigenaar Eric Gietman van de Cadushy Distillary was er dit jaar sprake van een erg sterk deelnemersveld, met alle belangrijke producten uit de regio.

“In het begin was ik een beetje teleurgesteld dat we de wedstrijd van dit jaar niet hebben gewonnen. Maar als je naar de concurrentie kijkt, ben ik erg trots dat we tweede zijn in deze competitie met veel oude distilleerderijen. De winnaar van dit jaar is een distilleerderij die 263 jaar geleden werd opgericht.”

De Cadushy Distillery is pas 14 jaar oud en ze spelen al een serieuze rol in de Caribbean Rum scene met hun reeds eerder bekroonde rum, Rom Rincón.

“Ik wil alle fans en ambassadeurs van Cadushy bedanken die op ons hebben gestemd. Ik heb er alle vertrouwen in dat we, met de hulp van ons groeiende publiek, het nog beter zullen doen in de competitie van volgend jaar”, zegt Gietman

Rum week

In juni 2023 wordt voor de tweede keer de Bonaire Rum Week georganiseerd. Het evenement vindt plaats tussen 12 ten 17 juni.

Het bezoekerscentrum Cadushy Distillery is van maandag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en kan gratis worden bezocht.