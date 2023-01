Vacature Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid (1 fte)

Interne en externe vacature

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur draagt zorg voor het bevorderen van de gezondheid van de bevolking en voor een gezond milieu waarin mens, dier en natuur zich duurzaam kunnen ontwikkelen.

De Inspectie Gezondheid, Milieu en Natuur is een onafhankelijke dienst ressorterend onder de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en heeft tot taakstelling het beschermen van de volksgezondheid, milieu en natuur door het effectief en efficiënt toezicht op en handhaven van de wettelijke regelingen op deze gebieden.

Voor de uitvoerende organisatie Inspectie voor de Volksgezondheid (IVG) zijn wij op zoek naar een:

Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid (1 fte)

Max. Schaal 17

De functie

Je geeft leiding aan de dienst IVG en draagt eindverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, innovatie, uitvoering en evaluatie van het strategisch inspectiebeleid vastgelegd in een meerjarenplan en jaarwerkplan. Je draagt zorg voor de personele, financiële, organisatorische, facilitaire en informatiserings-aangelegenheden en verdeelt de werkzaamheden en ziet toe op de voorgang en uitvoering. Tevens geef je leiding en sturing aan de (strategische) koers van de IVG. Je stelt (jaarlijkse) beleids- en managementrapportages op en geeft vorm, faciliteert en evalueert analyse- onderzoeks- en rapportageprocessen in relatie tot het toezicht en handhaving binnen het overheidstaakgebied van de (volks)gezondheidszorg. Tot slot draag je bij aan de algemene beleidscyclus van het Ministerie en ontwikkel je initiatieven voor nieuw beleid en wet- en regelgeving op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg.

Jouw profiel

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een gespecialiseerd arts met bij voorkeur promotie op het kennisgebied. Je hebt minstens 5 jaar praktische werk- en management ervaring, bij voorkeur binnen de overheid en je hebt kennis van en inzicht in (ontwikkelingen in) relevante aspecten van (inter)nationale wet- en regelgeving. Je hebt uitstekende communicatieve en advies vaardigheden en weet (inter)nationale en lokale netwerken op te zetten, te onderhouden en te benutten t.b.v. overleg en informatieverschaffing.

Daarnaast vragen we van je:

Afgeronde opleiding tot medisch specialist of equivalent;

Fundamenteel wetenschappelijk theoretische kennis van het vak- en/of kennisgebied volksgezondheid in het algemeen en inspectie geneesmiddelen in het bijzonder;

Diepgaande kennis van en inzicht in relevante maatschappelijke, juridische, economische en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen in relatie tot volksgezondheid en gezondheidszorg op Curaçao en de regio;

Kennis van de overige werkterreinen van de IVG, waaronder gezondheidsbescherming op het gebied van waren, milieu en natuur.

Kennis van en vaardigheid in beleidsanalyse en in het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van beleid inzake volksgezondheid;

Vaardig in het adviseren van politieke gezagsdragers;

De Nederlandse, Engelse en Papiaments taal beheerst in woord en geschrift;

Indien woonachtig in het buiteland, bereidheid om je op Curaçao te vestigen.

Wat mag je van ons verwachten?

We bieden je een salaris tot maximaal Schaal 17 in een fulltime dienstverband conform de overheidsnormen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder kan je een positieve en constructieve werksfeer verwachten.

Solliciteren

Je kunt je sollicitatiebrief en CV t.a.v. mevrouw Iona Seraus, Consultant Deloitte, uiterlijk 27 januari 2023 e-mailen naar [email protected] onder vermelding van “Sollicitatie Inspecteur-generaal”. Je ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment en een referentie- en integriteitsonderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Jouw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw Iona Seraus, Consultant Deloitte via [email protected] of via +5999 433 3336.