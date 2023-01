Proef de smaken van Bonaire in Koninklijke sferen tijdens de Speciale Editie van de Taste of Bonaire

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) nodigt bezoekers en inwoners van Bonaire uit voor haar eerste Taste of Bonaire van 2023. Het evenement, dat plaatsvindt in het Wilhelmina Park op zaterdag 28 januari 2023 van 18:00 tot 23:00 uur, belooft een fantastische sfeer te bieden in de Speciale Editie, gewijd aan de Koninklijke Familie.

Bezoekers kunnen genieten van live muziek, artiestenoptredens en stands met lokale en internationale gerechten. Folkloristische muziekgroepen Tutti Frutti en Foyan Boys zullen aanwezig zijn om de avond op te vrolijken. In het show-gedeelte zijn er geweldige optredens met presentaties van All Star Dancers, Grupo di Maskarada, Youth Folkloric Dancers, Bonaire Folkloric Dancers en Brass Band The Boys, met carnavalskostuums en verrassingsentertainment.

De avond wordt afgesloten door muziekgroep Payola om iedereen in carnavalssfeer te brengen. TCB werkt samen met OLB om bezoekers en inwoners van Bonaire uit te nodigen om deel te nemen aan deze unieke Speciale Editie van Taste of Bonaire.