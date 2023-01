Politie Bonaire slingert weer 17 bestuurders op de bon tijdens verkeerscontrole

KRALENDIJK- Tijdens een op dinsdag gehouden verkeerscontrole heeft de politie 17 bekeuringen uitgedeeld voor diverse overtredingen

Het gaat hierbij onder meer om het niet naleven van verkeersregels, het niet op orde hebben van de verplichte documenten, het niet dragen van de veiligheidsgordels en het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur.

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) herinnert bestuurders aan het feit dat ze voor diverse overtredingen een boete kunnen ontvangen, die oploopt tot 225 dollar per overtreding.

“We blijven waarschuwen dat het belangrijk is je aan de regels te houden. Een gordel draag je voor je eigen veiligheid en met het gebruik van een mobieltje achter het stuur breng je jezelf en andere weggebruikers in gevaar”, aldus de woordvoerder van KPCN. Het is, zo zegt KPCN, het best de telefoon zelfs helemaal uit zicht te leggen tijdens het rijden. Ook het rondrijden zonder de verplichte documenten, of met verlopen documenten, kan leiden tot een boete.

Meer controles

KPCN waarschuwt bestuurders ook voor het feit dat zij de komende tijd stevig zullen blijven controleren en dat overtreders toch echt een prent tegemoet kunnen zien.