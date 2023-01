Bonaire viert eerste nieuwjaarsreceptie na pandemie onder leiding van gezaghebber Rijna

KRALENDIJK – Op donderdag 12 januari heeft gezaghebber Edison Rijna de eerste nieuwjaarsreceptie na de pandemie georganiseerd voor de inwoners van Bonaire.

De traditie werd na twee jaar weer opgepakt en de gezaghebber was verheugd over de grote opkomst. In zijn toespraak benadrukte hij de solidariteit en zorg voor elkaar die in de crisis naar voren kwamen en riep de aanwezigen op om verantwoordelijkheid te nemen in het werk, verkeer en gezin. Daarnaast benoemde hij de groei van het eiland en de mogelijkheden die dit biedt.