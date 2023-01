51-jarige man aangehouden wegens diefstal in de wijk Lagoen Hill

KRALENDIJK – In de nachtelijke uren van zaterdag 14 januari is een 51-jarige man met initialen J.G.B. aangehouden in verband met diefstal.

De man werd op heterdaad betrapt bij een woning in Lagoen Hill, waar hij samen met twee andere mannen bezig was met het meenemen van onder andere een tuinslanghaspel, een stofzuiger, een gereedschapskist en een snoeischaar.

De scooter die eerder die nacht was gestolen bij een andere woning in dezelfde buurt, werd in de nabijgelegen mondi aangetroffen. De twee andere mannen slaagden erin te ontsnappen. De politie onderzoekt de zaak verder.”