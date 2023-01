Vacature Frontoffice Agent (full-time)

Altijd al willen werken bij een luxe hotel aan zee? Waar de mooiste zonsondergangen iedere avond plaats vinden tegenover je werkplek? Word dan de nieuwe Front Office Agent van The Bellafonte op Bonaire. Kijk je er al naar uit? Maak je klaar voor je volgende zonnige uitdaging!

The Bellafonte is een kleinschalig luxe hotel aan zee met 22 verhuureenheden. Het is de ‘home away from home’ voor menig nieuwe of terugkerende gast die houdt van de ruime appartementen en de geweldige service die de medewerkers leveren. De waardering van de gasten heeft geresulteerd in een ‘Best of the Best’ score op Tripadvisor en vele 5-sterren recensies op Google.

Staat de gast bij jou altijd op de eerste plaats en beschik je over ervaring met werken in een Front Office?

Als nieuwe Front Office Agent zorg je ervoor dat je altijd voor onze gasten klaar staat en de perfecte gastervaringen creert door te anticiperen op alle gastbehoeften en ga je net dat stapje verder om een ​​vriendelijke sfeer met eersteklas service te garanderen! Daarnaast verwerk je inkomende reserveringen en emails, verwelkom je gasten en voer je verschillende administratieve taken uit. Sta je graag klaar voor onze gasten om ze te wijzen op de beste toeristische attracties van het eiland? Ben je een echte alleskunner, neem je graag initiatief, ben je enthousiast en vindt het leuk om in een team te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!



Als succesvolle Front Office Agent ben je:

Het eerste contactpunt voor onze gasten;

Flexibel en vindt je het niet erg om verschillende shifts, inclusief weekenden en feestdagen, te werken;

Draag je mede zorg voor de dagelijkse afhandeling van de reserveringen, verzoeken en het verwelkomen van onze gasten;

Dit is wat we je bieden:

Een salaris passend bij de functie;

20 vakantiedagen;

Een gemotiveerd team dat voor je klaar staat.

De ideale kandidaat heeft:

Minimaal een afgeronde MBO-opleiding toerisme, Hotelschool of vergelijkbare opleiding;

Eerdere werkervaring met het werken in een Front Office in de toeristische sector;

Goede taalvaardigheden in woord en geschrift van het Nederlands en het Engels en daarnaast is beheersing van Spaans en/of Papiamentu een pré.

Ben jij in voor deze geweldige uitdaging?

Stuur dan voor 30 januari 2023 je CV en motivatie naar CEO de heer Luite Berkenbosch per email: [email protected]