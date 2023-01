Tiener Bonaire mag PSV in Nederland gaan bezoeken

KRALENDIJK- In November van het afgelopen jaar zijn Tourism Corporation Bonaire (TCB) voetbalclub PSV een winactie gestart voor zowel de lokale bevolking van Bonaire als PSV supporters in Nederland.

PSV supporters maken kans op een reis voor twee personen naar Bonaire. Tegelijkertijd maken bewoners van het eiland ook kans op een reis voor twee personen om Eindhoven en de PSV voetbalclub te bezoeken.

De winnaars zijn op 9 januari benaderd door TCB en PSV. Vanuit Bonaire zijn mevrouw Mariela Keller en haar zoon Zairick Merenciana de gelukkige winnaars. Zairick Merenciana is 14 jaar oud en speelt voetbal sinds zijn 6de bij ATC en momenteel bij Atlétiko Flamingo. Zij zullen in maart naar Nederland afreizen waar zij in Eindhoven zullen verblijven, VIP thuiswedstrijd PSV-CAMBUUR bezoeken, een Rondleiding in het Philips Stadion en bezoek aan trainingscomplex de Herdgang.

Miles Mercera, Directeur TCB en gedeputeerde Hennyson Thielman hebben de prijs overhandigd aan mevrouw Mariela Keller en Zairick Merenciana. Vanuit Nederland is Marieke van Dam de gelukkige winnaar. Van Dam zal samen met haar man naar Bonaire reizen. Het stel uit Waalre zal bij Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire verblijven.

Veel aandacht

De winactie heeft meer dan 5000 deelnemers getrokken. TCB wilt de winnaars van harte feliciteren en Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire bedanken voor hun aanbod aan de winnaars.