Op Bonaire opgenomen film All Inclusive binnenkort in de bioscoop te zien

KRALENDIJK – De grotendeels op Bonaire opgenomen Nederlandse film All Inclusive is vanaf 16 maart aanstaande in de Nederlandse bioscopen te zien. Voor de film zijn opnames gemaakt op diverse lokaties op Bonaire. Naast Jennifer Hoffman en Tibor Lukács speelt Frank Lammers ook een rol in de film.

De film gaat over Jacco (gespeeld door Lukács) die in een midlife crisis zit. Samen met zijn gezin gaat hij op vakantie naar een all inclusive resort op Bonaire. Zijn vrouw (gespeeld door Hoffman) zegt al op de eerste dag van de vakantie dat ze een break wil nemen. Daarnaast gaat dochter Loïs (Aiko Beemsterboer) als puber helemaal los en zoon Bink (Bing van Son) is een bijzondere jongen die slecht contact heeft met zijn vader. Hij wordt dan ook gezien als het grootste probleemgeval van het gezin.

Voor de film zijn in april vorig jaar onder andere opnames gemaakt bij Delfins Beach Resort, in het centrum van Kralendijk en op de luchthaven van Bonaire. Daarnaast zijn er scenes gefilmd in Washington Slagbaai Nationaal Park en in Rincon. De film wordt geregisseerd door Aniëlle Webster (Huisvrouwen Bestaan Niet) en geproduceerd door Frank Groenveld vanuit Greenfield Film Productions.

Bekijk hier alvast de trailer: