Echo organiseert jaarlijkse Lora-telling op Bonaire

KRALENDIJK – Echo, een natuurorganisatie op Bonaire, organiseert op zaterdag 28 januari 2023 hun jaarlijkse telling van de Yellow-shouldered Amazon Parrot, of Lora zoals de vogel plaatselijk bekend staat. Het evenement, waar vrijwilligers van het eiland welkom zijn, heeft als doel de populatiegrootte van de papegaaiensoort te schatten.

De telling, een jaarlijks evenement, betreft het bezoeken van bekende rustplaatsen, waar groepen Lora’s slapen, en het tellen van de individuen. Papegaaien staan erom bekend om moeilijk te tellen te zijn vanwege hun sociale groepsgedrag en de neiging om veel te verplaatsen. Door een gelijktijdige telling uit te voeren op alle bekende rustplaatsen op het eiland, hoopt Echo dubbeltellingen te verminderen en een accurate schatting te geven van de populatie op Bonaire.

Deelnemende vrijwilligers zullen voor zonsopgang aankomen bij hun vooraf toegewezen locaties en wachten tot de papegaaien uit de rustplaats vliegen, waarbij ze deze tijdens een toegewezen tijdsperiode tellen. Hierna zal deze informatie worden verzameld en vergeleken met historische gegevens, waardoor Echo kan bepalen of de populatie op het eiland toeneemt of afneemt. In de afgelopen jaren heeft Echo een toename van het aantal waargenomen en hoopt op een succesvolle telling dit jaar.

Vrijwilligers

Echo is momenteel op zoek naar vrijwilligers om mee te tellen en met zoveel mogelijk mensen alle benodigde locaties op het eiland te dekken. Er zal een opleidingssessie worden gegeven door Echo op woensdag 18 januari voor nieuwkomers en repeaters.

Als u wilt deelnemen aan Echo’s jaarlijkse loratelling, stuur dan een e-mail naar Echo op [email protected] om u aan te melden. Als dank voor uw vrijwilligerswerk zal Echo een gratis ontbijt verstrekken tussen 8:00 -10:00 uur in het Cultural Park Mangazina di Rei waar ze ook de binnenkomende tijdelijke resultaten zullen tellen.