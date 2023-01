Uitrit Flamingo luchthaven dan eindelijk toch gerepareerd

KRALENDIJK- De uitrit bij de Flamingo luchthaven op Bonaire, waar Bonaire.nu kort geleden over schreef, is nu dan toch eindelijk hersteld.

De weg vertoonde een behoorlijke krater, waar alle automobilisten die mensen ophalen of wegbrengen last van hadden, net als aankomende toeristen die een huurauto meenemen. Hoewel het enorme gat in de weg al een tijdje terug was ontstaan, bleek herstel toch niet zo makkelijk als gedacht.

Zo was er niet alleen overvloedige regenval, maar was er ook sprake van de bouwvak, die herstel in de aanloop naar en kort na de kerst onmogelijk maakte. Een bijkomende factor die zorgde voor oponthoud was het gebrek aan asfalt op het eiland.

Tussenkomst

Na tussenkomst van gedeputeerde van Toerisme en Economie, Hennyson Thielman, werd een alternatieve oplossing gevonden in het herstel van het beschadigde weggedeelte met klinkers. De werkzaamheden werden op zaterdag verricht door de Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM).