Vacature Medewerker Technische Dienst Bonaire

Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Wil jij daar met je administratieve vaardigheden je steentje aan bijdragen? Dan zijn we op zoek naar jou.

Voor onze verschillende locaties op Bonaire zoeken wij een zelfstandige en proactieve collega in de functie van:

Medewerker technische dienst (standplaats Bonaire voor 40 uur per week)

Wat ga je doen?

Samen met een collega ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan installaties, apparatuur en gebouwen. Dit doe je onder andere door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

Je signaleert gebreken en mankementen en verricht kleine reparaties en onderhoud aan het gebouw, zoals bijvoorbeeld het repareren van hang- en sluitwerk, het vervangen van lampen, het verhelpen van sanitaire verstoppingen.

Je verricht onderhoud aan, repareert, reinigt en vervangt onderdelen van installaties. Ook voer je periodieke controles uit.

Je bent in staat eerste hulp te verlenen bij storingen en gebreken. Als het nodig is, schakel je in overleg met de teamleider externe deskundigen in waarbij je toeziet op de uitvoering en kwaliteit.

Je verricht eenvoudige reparaties en onderhoud aan terreinvoorzieningen, meubilair en andere inventaris.

Je registreert in een ticket-registratiesysteem de status van werkzaamheden.

Je geeft instructies aan gebruikers van installaties en apparaten over de werking hiervan.

Je houdt voorraden bij van materialen t.b.v. de technische en facilitaire werkzaamheden en doet bestellingen.

Je ondersteunt de ICT-collega’s door de uitgifte van ICT-middelen.

Je voert in voorkomende gevallen transportwerkzaamheden uit en verricht tevens lichte administratieve en facilitaire werkzaamheden.

Waar ga je aan de slag?

MHC ontwikkelt zich steeds meer naar een allround GGZ-instelling waar onze medewerkers werken met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen. Als medewerker receptie ga je onderdeel uitmaken van een team waarin je nauw samenwerkt met je collega’s, maar ook zelfstandig aan je eigen portefeuilles werkt. Wil je meer weten over MHC? Kijk dan op onze website.

Wat bieden wij?

We bieden een contract voor de duur van een jaar waarbij een vaste aanstelling op termijn tot de mogelijkheden behoort. Inschaling vindt plaats in FWG 30 en is afhankelijk van ervaring en opleiding: minimaal $ 1.872,- en maximaal $ 2.562,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur).

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat vragen wij van jou?

Je beschikt over een relevante vakopleiding op MBO-niveau en minimaal enkele jaren werkervaring.

Je hebt (enige) praktische kennis van elektrotechniek, elektrische instal­la­ties, werktuigbouwkunde en bouwkunde.

Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook goed in staat samen te werken.

Je bent resultaatgericht, kunt goed plannen en bent nauwkeurig in het uitvoeren van je werkzaamheden.

Je hebt een hands-on mentaliteit, bent flexibel, klant- en servicegericht.

Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie en CV vóór maandag 30 januari 2023 naar [email protected]

Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met Tom Hunting, Teamleider, + 599 796 1056.

