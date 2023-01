Nieuwe korpschef Korps Politie Caribisch Nederland beëdigd

KRALENDIJK- Op vrijdagochtend is de nieuwe baas van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) officieel geïnstalleerd in zijn nieuwe functie. De kersverse korpschef, Alwyn Braaf, neemt het stokje over van vertrekkende korpschef José Rosales.

Gezaghebber Edison Rijna, behalve eerste burger ook plaatselijk hoofd van de politie, zei blij te zijn met de benoeming van Braaf. Rijna was zelf lid van de selectiecommissie die Braaf koos uit de groep sollicitanten voor de functie.

Braaf gaf ook aan blij te zijn. De nieuwe korpschef blijkt terug op de dag in 1995 dat hij voor het eerste door zijn vader werd afgezet bij de politie opleidingsschool op Curaçao. “Sindsdien heb ik vele functies bekleed, ook hier op Bonaire. Er is in die tijd veel veranderd in het korps, maar het team wat er nu staat, is een bijzonder dynamisch team, dat veel van zichzelf geeft”, aldus Braaf.