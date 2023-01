‘Cultuurcoaches’ voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

KRALENDIJK – Er komen cultuurcoaches voor Caribisch Nederland. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) heeft dat bekendgemaakt tijdens haar werkbezoek aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Cultuurcoaches stimuleren deelname aan cultuur, verbinden cultuur met andere sectoren en ondersteunen cultuuraanbieders. Ook kunnen ze lokale betrokkenheid bij erfgoed bevorderen. Hoe zij de functie precies gaan invullen, is helemaal afhankelijk van de specifieke behoefte die er is per eiland.

Staatssecretaris Uslu: “In tachtig procent van de Nederlandse gemeenten is een cultuurcoach actief. Dus is het wat mij betreft hoog tijd dat we ervoor zorgen dat ook Caribisch Nederland hiervan gebruik kan maken. Tijdens mijn reis zie ik met eigen ogen de ambitie en potentie, maar ook welke mogelijke hobbels er misschien nog zijn op de weg. Ik ben ervan overtuigd dat cultuurcoaches een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van het culturele leven. En misschien nog wel het belangrijkste: de eilanden kunnen zelf bepalen hoe ze de coaches inzetten. Zij weten immers het beste waar de bewoners en lokale organisaties behoefte aan hebben.”

Beschikbare gelden

De komende drie jaar is 300.000 euro per jaar beschikbaar. Daarmee is voor Bonaire 3 fte beschikbaar, 2 fte voor Sint Eustatius en 1 fte voor Saba. Na twee jaar evalueert het ministerie van OCW de inzet van de cultuurcoaches samen met Caribisch Nederland. Het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) helpt met het opstarten en ondersteunen van de cultuurcoaches.