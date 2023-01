Vacature Beleidsadviseur Bonaire

De Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) is de wettelijke organisatie die de belangen van het bedrijfsleven op Bonaire vertegenwoordigt. Ondernemers kunnen met hun vragen over zaken doen bij de KvK terecht. De KvK biedt deskundige ondersteuning en informatie aan ondernemers (en toekomstige ondernemers) over alle aspecten van het ondernemerschap. Tevens geeft de KvK gevraagd en ongevraagd advies aan overheden over onderwerpen die van belang zijn voor ondernemers op Bonaire en beheert het Handelsregister, waarin alle bedrijven en instellingen staan geregistreerd.

Ter ondersteuning van de directeur en het bestuur zijn wij op zoek naar een fulltime:

Beleidsadviseur (m/v)

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

Verantwoordelijk voor de ondersteuning van de directeur en het bestuur in de ruimste zin van het woord;

Draagt zorg voor onderzoek, voorbereiding, uitwerking en evalueren van inhoudelijke dossiers en afspraken van de directeur van de Kamer van Koophandel en ondersteuning van bestuursleden op inhoudelijke dossiers, waaronder de Centraal Dialoog;

Het ontwikkelen en schrijven van evaluaties, adviesnota’s, jaarplannen, jaarverslagen, begrotingsverslagen, meerjarenplannen, beleidsvoorstellen, subsidieaanvragen, tussenrapportages en eindverantwoordingen aan lokale en landelijke overheden;

Opstellen initiëren van brieven en antwoorden op vragen gericht aan de Kamer van Koophandel en het voeren van correspondentie namens de Kamer van Koophandel;

Het opstellen, vastleggen, uitschrijven, verbeteren van (administratieve) procedures binnen de Kamer van Koophandel.

Het opstellen van directe mailings, persberichten en extern communicatiemateriaal voor de Kamer van Koophandel;

Het voeren van overleg met lokale en landelijke overheden en partijen over inhoudelijke aangelegenheden, regelingen, subsidies en wetgevingstrajecten;

Coördinatie van nieuwe projecten van de Kamer van Koophandel;

Deelname aan overleggroepen, werkgroepen en vergaderingen namens de Kamer van Koophandel.

Wat bieden wij aan?

Een interessante en afwisselende functie met heel veel verantwoordelijkheden;

Ruimte voor ideeën en verbeteringen in de werkzaamheden;

De mogelijkheid om een positieve impact te hebben op de ontwikkeling van (het ondernemerschap) Bonaire;

Onderdeel uitmaken van een kleine en dynamische organisatie in ontwikkeling;

Goede arbeidsvoorwaarden.

Wat vragen wij?

WO-niveau (bij voorkeur voor bestuurs-, bedrijfskunde of rechten).

Minimaal 3 jaar werkervaring (in vergelijkbare functie).

Uitstekende mondelinge en schriftelijke (uitdrukkings-)vaardigheden in het Nederlands en Engels; Papiaments is een pré.

Een sterk ontwikkelde politieke antenne en kennis van de verhoudingen op Bonaire

Uitstekende organisatorische vaardigheden (kan gestructureerd werken).

Goede communicatieve vaardigheden.

Flexibel en stressbestendig, ook buiten werktijden wordt er wat gevraagd.

Representatief.

Klantgerichte uitstraling en handelswijze.

Iemand die zich herkent in de competenties: taalvaardig, communicatief, stressbestendig, zelfstandig, zorgvuldig, integer, oplossings- en resultaatgericht.

Solliciteer direct door je CV en motivatiebrief te sturen naar [email protected] t.a.v. Cherethy Kirindongo. Sluitingsdatum van de vacature is 31 januari 2023 Kijk voor meer informatie over de Kamer van Koophandel Bonaire op de website (www.bonairechamber.com) of Facebook-pagina van Bonaire Chamber of Commerce and Industry.