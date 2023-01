Politie Bonaire zoekt vrijwilligers voor zoekactie vermiste Ludwig Cicilia

KRALENDIJK – De politie van Bonaire roept vrijwilligers op het eiland op om morgen te gaan zoeken naar de vermiste Ludwig Celia.

Ludwig is beter bekend onder de naam ‘Speke’. Hij werd woensdagavond rond 21.00 uur voor het laatst gezien in de buurt van Rincon. De man droeg een zwarte broek en geen shirt. De politie vraagt iedereen die meer over de vermissing weet om contact op te nemen.

Zoektocht

Morgen, zaterdag 14 januari, wordt een gecoördineerde zoekactie georganiseerd door de politie. Wie mee wil zoeken moet zich om 07:00 uur melden bij de knoek van ‘Boi Gordo’ op de weg naar Washington.

Politieagenten Andy Clarenda en Lee Anthony zullen aanwezig zijn om de zoektocht te coördineren. Het advies is om genoeg water, zonnebrand en een pet of andere hoofdbedekking mee te nemen