KRALENDIJK- De afgelopen dagen heeft de Kwartiermaker Klimaat, Ed Nijpels, zijn oor te luister gelegd bij de inwoners van Bonaire.

De eilandbewoners konden een sessie van Nijpels bijwonen te Kralendijk, maar ook in Rincon. Hoewel de opkomst niet enorm groot was tijdens de inloopsessies, was de interactie wel interessant.

Veel inwoners op het eiland maken zich zorgen over de impact van de klimaatverandering, maar ook over de effecten van de sterke groei die het eiland momenteel doormaakt.