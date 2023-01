Brandstof wordt aanzienlijk goedkoper op Bonaire

KRALENDIJK- De prijs van brandstoffen op het eiland gaan per 13 januari flink omlaag op Bonaire.

Volgens een bericht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) daalt de benzineprijs aan de pomp met 18 cent per liter. Daarmee gaat benzine 1 dollar en 28 cent per liter kosten, tegen 1 dollar en 26 cent nu.

Diesel daalt nog sterker in prijs, namelijk met 26 cent per liter. Het gaat daarmee 1 dollar en 10 cent per liter kosten.

Ook gasflessen worden goedkoper. De prijs van een kleine gasfles daalt met 93 cent en gaat 11 dollar met 64 cent kosten. Grote gasflessen worden 4 dollar en 65 cent goedkoper. Deze gaan met ingang van vrijdag 55 dollar en 2 cent kosten.

Accijns

Het OLB waarschuwt wel dat de prijzen lager liggen door een tijdelijke maatregel waarbij er minder accijns op brandstof wordt geheven. Indien de accijns weer naar het normale niveau gaat, zal ook de brandstof weer duurder gaan worden.