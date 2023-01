Bonaire organiseert in 2023 zijn eerste jaarlijkse Internationale Sportweek

KRALENDIJK – INDEBON (OLB) presenteert in samenwerking met Fundashon Wega Di Number Bonaire (FWNB) en Tourism Corporation Bonaire (TCB) voor het eerst een jaarlijks sportevenement. De Internationale Sportweek getiteld “It’s In Our Nature” is voor de sport-, wellness-, gezondheids- en welzijnsindustrie van Bonaire. De reeks sportweek-evenementen vindt plaats van 24 maart tot 2 april 2023.

Het thema van de sportweek is It’s in our Nature. Daarmee laat de sportieve gemeenschap van Bonaire zich zien als een sportbestemming voor zowel de lokale bevolking als bezoekers van over de hele wereld. Het hoogtepunt van deze historische Internationale Sportweek Bonaire is de eerste internationale Concacaf kampioenschap voetbalwedstrijd. Deze wedstrijd zal op 28 maart 2023 op Bonaire worden gehouden. Tijdens het kampioenschap zal het lokale voetbalselectieteam van Bonaire zijn eerste internationale Concacaf wedstrijd spelen. Het team speelt de wedstrijd in het voetbalstadion in Rincon tegen het selectieteam van Turks & Caicos.

Verschillende sportevenementen

Het programma van de International Sportweek Bonaire zal het toneel vormen voor verschillende sportevenementen op het eiland. Zo zal de ‘Girls Fast Pitch softball bash’ van 23 maart t/m 26 maart 2023 plaatsvinden. Ook zullen er verschillende softbal clinics voor kinderen worden gegeven met speelsters uit Aruba, Curaçao en Nederland.

Op 26 maart 2023 wordt er een ‘Walk for all’-wandeling georganiseerd voor de gemeenschap als onderdeel van de sportweek. De wandeling wordt gevolgd door een hardloopwedstrijd en een fietsevenement. Het internationale evenement Aqua Speed Pro Kids vindt van 30 maart tot 2 april 2023 plaats. Tijdens het evenement is ook de introductie van een nieuw wereldwijd puntensysteem om te kwalificeren op grond van internationale wedstrijdreglementen.

Het populaire bolas-spel, Bolas Krioyo, maakt deel uit van de week met een internationale bolas wedstrijd. De bolas teams van de ABC-eilanden zullen van 30 maart tot en met 2 april tegen elkaar strijden. Van 30 maart tot 2 april 2023 vindt er ook een internationaal Beach Tennis evenement plaats. Het beach tennis evenement wordt op Bonaire georganiseerd voor single- en duospelers met deelnemers uit de buureilanden en Nederland.

Shopping Night en Taste of Bonaire

Tijdens de week van sportactiviteiten en -evenementen organiseren de partners verschillende andere culturele en muzikale evenementen. Denk daarbij aan de Kralendijk Shopping Night op 25 maart 2023. Ook is er weer een Taste of Bonaire editie Sport en Cultuur op 1 april 2023.

De Internationale Sportweek Bonaire zal een attractie zijn voor zowel bezoekers als de lokale bevolking. Zij kunnen mee doen en hun sportieve kant laten zien onder de titel “it’s in our nature”. Ga naar www.bonaireisland.com voor meer updates en informatie.