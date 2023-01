Vacature Intern Begeleider bs De Pelikaan 

Basisschool De Pelikaan op Bonaire zoekt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk per 1 augustus 2023 een intern begeleider (1.0 wtf).

De intern begeleider van bs De Pelikaan:

Is communicatief sterk en kan goed samenwerken met diverse disciplines binnen en buiten de school.

Is zelfstandig en neemt leiding op het gebied van zorg in de school.

Werkt systematisch en cyclisch, houdt overzicht en beschikt over analytisch vermogen.

Beschikt over verbeeldingskracht en creativiteit.

Is proactief, doortastend en enthousiast.

Heeft affiniteit met IPC (International Primary Curriculum).

Maakt deel uit van het management team bestaande uit de directeur, adjunct directeur, twee bouwcoördinatoren en de intern begeleider.

Is toegankelijk voor kinderen, ouders en teamleden.

Wil zich blijven professionaliseren en ontwikkelen.

Heeft een HBO+ opleiding (voorkeur richting intern begeleiding) Master SEN is een pré.

Papiaments is een pré.

Ervaring strekt tot aanbeveling.

Basisschool De Pelikaan is een school voor algemeen bijzonder onderwijs op Bonaire, waar de instructietaal Nederlands is. Onze school biedt in de eerste plaats voor iedereen een plezierige, veilige en uitdagende leer- en leefomgeving. Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen uitdagend onderwijs krijgen aangeboden. Sinds dit schooljaar zijn we als school begonnen met IPC. De school wordt door ongeveer 370 leerlingen bezocht en wordt geleid door een directeur-bestuurder en adjunct-directeur. Basisschool De Pelikaan heeft een Raad van Toezicht.

Sollicitaties dienen uiterlijk 13 februari 2023 gericht te worden aan de benoemingsadviescommissie via: [email protected]. De vacature zal zowel intern als extern worden uitgezet.

De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een benoemingsadviescommissie. De omvang van de aanstelling is vastgesteld op 1.0 wft. Salariëring conform onderwijspersoneel op de BES eilanden en is afhankelijk van vooropleiding en ervaring. Voor vragen kunt u terecht via eerdergenoemde emailadres.