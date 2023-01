MCB Group en online betaalapp Sentoo gaan samenwerking aan

WILLEMSTAD – MCB Group en de lokale online betaalmethode Sentoo slaan de handen in elkaar om het aanbod van online betaalmethoden verder uit te breiden.

Dit betekent dat binnenkort alle zakelijke en particuliere klanten van MCB in de Dutch Caribbean Sentoo kunnen gaan gebruiken om direct via hun eigen bankrekeningen te betalen of betalingen te ontvangen.

“De online betaalmethode Sentoo maakt deel uit van de voortdurende strategie van onze bank om samen met lokale partners innovatieve betalingsoplossingen te blijven bieden en sluit aan bij de plannen van onze bank om de klantervaring te verbeteren door ons digitaal bankieren te optimaliseren. oplossingen. In een wereld waar mensen steeds meer verwachten overal en altijd te kunnen betalen, biedt Sentoo een handige, directe en veilige manier om te betalen en betaald te krijgen via lokale online betalingen. We zijn daarom blij om samen te werken met Sentoo en deze service zeer binnenkort aan onze klanten aan te bieden”, zegt directeur Michael de Sola van de MCB.

Met Sentoo zullen zowel zakelijke als particuliere klanten van MCB profiteren van het nieuwe aanbod. Bedrijven kunnen online betalingen ontvangen via online winkels, mobiele apps en factureringssystemen via Sentoo-betalingsopties zoals een afrekenknop, QR-code en betalingslink.

Ook bedrijven zonder e-commerce activiteiten kunnen Sentoo aanbieden voor elke vorm van online betalen. De enige betaalmethode met directe MCB Bank integratie Sentoo is de enige betaalmethode die binnenkort direct wordt geïntegreerd met de online bankomgeving van MCB.

Snel en eenvoudig

“Bij Sentoo zijn we altijd op zoek naar manieren om onze diensten uit te breiden en meer bedrijven te bereiken die hun klanten lokale betalingsmogelijkheden willen bieden. We zijn verheugd om Sentoo bij MCB te introduceren, waarmee iedereen toegang krijgt tot een eenvoudige en snellere manier van online betalen met zijn eigen bankrekening”, aldus Vincent van Rutten, Managing Director van Sentoo.

“Sentoo is gratis te gebruiken voor consumenten en aanmelden is niet vereist. Bij het betalen selecteren klanten de betaalmethode Sentoo, gevolgd door MCB. Ze worden vervolgens doorgestuurd naar MCB online bankieren om de betaling te verifiëren en goed te keuren. Alle benodigde betalingsinformatie wordt getoond en kan niet worden gewijzigd, waardoor een soepele en geautomatiseerde transactie van de bankrekening van de klant naar de bankrekening van de handelaar wordt gegarandeerd.”

De bank wil haar klanten tegen medio 2023 de online betaalmethode Sentoo daadwerkelijk aan gaan bieden aan haar klanten op alle zes Nederlands Caribisch eilanden.