Schip uit Ritz Carlton Yacht Collection voor het eerst op Bonaire

KRALENDIJK – Afgelopen week heeft Bonaire voor de eerste keer bezoek gehad van het exclusieve schip Evrima van de ‘Ritz Carlton Yacht Collection’.

Het jacht, gebouwd in 2021, biedt een exclusieve ervaring voor maximaal 298 personen, compleet met grote suites en exclusief eten. Kenmerkend voor het hoge niveau van het schip is onder meer het feit dat voor elke gast een bemanningslid aan boord is.

Volgens de Tourism Corporation Bonaire (TCB) maakt het bezoek deel uit van het Tourism Recovery Plan voor Bonaire, dat tot doel heeft meer luxe jachten naar het eiland te halen. TCB was aan boord van het schip aanwezig voor het verstrekken van informatie over het eiland. .

Toekomst

De TCB hoopt in de toekomst meer van dit soort jachten te mogen ontvangen. “In de toekomst hopen we de Evrima en soortgelijke jachten weer te mogen verwelkomen op ons eiland. TCB kijkt in samenwerking met haar stakeholders uit naar een voortzetting van de samenwerking met de Ritz Carlton Yacht Collection”, zegt de organisatie in een persverklaring.