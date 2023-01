Nieuw record aantal sterilisaties honden en katten

KRALENDIJK – In een facebook bericht van de Animal Shelter bonaire, meldt het dierenasiel dat er in 2022 722 honden en katten gesteriliseerd/gecastreerd zijn via het gratis sterilisatie programma van het asiel. Het hoogste aantal sinds de start van het programma in 2004.

Het dierenasiel streeft ernaar om dat aantal in 2023 te verhogen en het probleem van de overbevolking van de huisdieren op het eiland verder terug te krijgen. Sinds de start van het programma in 2004 heeft de Animal Shelter Bonaire 8.048 sterilisaties van huisdieren gefinancierd. In 2022 kwamen 412 dieren de opvang binnen (282 honden/puppy’s en 130 katten/kittens), een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar in het aantal dieren dat werd afgestaan aan of achtergelaten in de opvang. Terwijl 163 gelukkige Shelter-bewoners hun “fur-ever”-huis vonden, is dat een daling van 11% in adopties in vergelijking met 2021.

Met het recordaantal sterilisaties in 2022 en een nieuwe buurtsterilisatiecampagne die in 2023 zal beginnen, is de Shelter hoopvol dat ze in dit nieuwe jaar een afname van het aantal afgestane dieren zien en een toename van adopties.

Op 1 januari 2023 hebben ze 165 honden en 63 katten in het asiel die nog wachten op een liefdevol thuis. Wil je kennismaken met deze honden en katten, het dierenasiel is gevestigd aan de Kaminda Lagun 23a en is van maandag t/m zaterdag geopend.