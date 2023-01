DP ageert tegen late uitnodigingen en besloten karakter vergaderingen Eilandsraad

KRALENDIJK- De Democratische Partij op Bonaire (PDB) is ontstemd over de late uitnodigingen die de fractie ontvangt voor het bijwonen van vergaderingen. Zo kreeg de fractie pas in de loop van dinsdag een uitnodiging voor een vergadering later op de dag met Kwartiermaker Klimaat, Ed Nijpels.

“Ongehoord”, zegt fractieleider Clark Abraham. Het is echter niet de enige grief van de rode partij. “Wij krijgen constant uitnodigingen voor besloten vergaderingen, ofwel vergaderingen die niet openbaar zijn en ook niet door het publiek te volgen. Van waar deze geheimzinnigheid? Waarom mag de bevolking niet weten wat daar besproken wordt?”

De partij heeft inmiddels een brief gestuurd naar gezaghebber Edison Rijna als voorzitter van de Eilandsraad. Daarin herinnert de rode fractie Rijna eraan dat er bepaalde termijnen bestaan voor het oproepen van raadsvergaderingen. Die zijn gesteld op zeven dagen.

Belangrijke onderwerpen

Hoewel ook de PDB aangeeft dat het gaat om belangrijke onderwerpen, kiest zij er toch voor om vergaderingen die met een te korte oproep worden belegd niet bij te wonen.