Douane Bonaire doopt nieuwe boot

KRALENDIJK- Vanmorgen is de nieuwe boot van de Douane gedoopt door gezaghebber Edison Rijna en Anneke van den Breemer, directeur Belastingdienst Caribisch Nederland. Met deze nieuwe boot zijn de Douane en de Multidisciplinaire Maritieme HUB Bonaire (MMHB) nog beter voorbereid op de uit te voeren taken in het kader van de grensbewaking en de veiligheid voor de bewoners van Bonaire.

De nieuwe douaneboot is groter en sneller dan de twee kleinere boten die de douane op Bonaire nu in gebruik heeft. Zo is de nieuwe boot voorzien van drie motoren met een vermogen van 300 PK, waardoor de hele kustlijn van Bonaire snel bereikbaar is. De haven van Willemstad, op buureiland Curaçao, is binnen 45 minuten varen te bereiken. Ook is de boot uitgerust met een radarsysteem, zodat ook ’s nachts jacht kan worden gemaakt op boten met illegalen en/of drugs aan boord.

Net als de douaneboten in de Rotterdamse haven, waar Van den Breemer voorheen directeur was, is de nieuwe Bonairiaanse douaneboot naar een vogel vernoemd. De naam van de nieuwe boot is Kini Kini, dat Amerikaanse torenvalk in het Papiaments betekent. Onder toeziend oog van genodigden werd de boot gezegend door pastoor Marc Hooijschuur, waarna de officiële doop plaatsvond. Genodigden konden een rondvaart maken en de snelheid van de nieuwe aanwinst zelf ervaren.

De Kini Kini is inmiddels al met succes ingezet. Tijdens een gezamenlijke actie met de Kustwacht afgelopen weekend is er een snelle boot onderschept met 1.300 kg cocaïne aan boord.