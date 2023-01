Sion Janga (M21): Lokaal bestuur kan zelf ook wat doen tegen hoge ticketprijzen

KRALENDIJK- Volgens de jonge politicus Sion Janga, medeoprichter van de politieke partij M21, kan de lokale overheid ook het nodige doen om te komen tot meer betaalbare vliegtickets tussen de eilanden.

Janga zegt dat in reactie op het getalm van de Nederlandse overheid om te zorgen dat tickets goedkoper worden. Volgens Janga gaat het bij de vluchten tussen de eilanden om zogenaamde ‘dunne’ routes met een beperkte vraag, maar ook met beperkte aanbieders. In dit geval Divi Divi Air en EZ Air.

Janga wijst op het feit dat er al een rapport ligt, dat voldoende ingangen biedt een de Nederlandse overheid om de prijs van tickets te beïnvloeden, maar dat daar als sinds het jaar 2018 niks mee gebeurt.

“De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) die verantwoordelijk is voor de luchtvaart heeft nu gezegd aan het eind van 2023 dit onderwerp te gaan oppakken”. Volgens Janga is dat een treurige zaak

Rol

Toch denkt Janga dat ook de lokale overheid niet alleen de verantwoordelijkheid, doch ook de mogelijkheid heeft om tickets tussen de eilanden voor inwoners goedkoper te maken.

“Ook het Bonairiaanse eilandbestuur speelt een rol in deze kwestie. Het eilandbestuur heeft een toeristenbelasting van $ 75 geïntroduceerd. Maandelijks ontvangt het eilandbestuur ongeveer $ 900.000. Dit geld kan het eilandbestuur gebruiken om onze Bonairiaanse studenten die uit Nederland naar Bonaire willen komen een korting te geven bijvoorbeeld”.

Een andere optie zou volgens de politicus van M21 zijn dat het eilandbestuur kan ook een percentage van de ticketprijs van EZAir en DiviDivi gaan vergoeden voor inwoners die over een lokale identiteitsbewijs beschikken. “Dit is iets wat het Bonairiaanse eilandbestuur zelf kan doen in afwachting van de stappen van de Nederlandse regering”, zegt Janga stellig.