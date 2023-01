PCN start met verbouwing van The Hill Compound op Sint Eustatius

ORANJESTAD- Met de onthulling van het projectbord waarop The Hill Compound in vernieuwde vorm staat weergegeven, is op maandag het officiële startsein gegeven voor de renovatie door eigenaar Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (‘PCN’).

De renovatie van dit historisch waardevolle complex zal, onder toezicht van Michael Newton van Newton Heritage Consulting, ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. PCN heeft, na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, de bouwopdracht gegund aan LICCOM Statia B.V., een bedrijf met jarenlange ervaring in bouw- en renovatieprojecten op St. Maarten en St. Eustatius.

“Het plan om deze prachtige gebouwen in hun oude glorie te herstellen èn te ontwikkelen tot volwaardig en functioneel onroerend goed, is één van de speerpunten van PCN”, aldus bestuurslid Roy Hooker die de eilanden St. Eustatius en Saba vertegenwoordigt in het PCN-bestuur . “Alles is nu tot in de puntjes voorbereid -laten we beginnen.”

Na de renovatie biedt The Hill Compound straks een scala aan mogelijkheden door efficiënt gebruik te maken van de ruimte binnen èn om de panden. De visie van PCN is om met The Hill Compound, naast een beoogd positief rendement voor het fonds, een hernieuwde economische en maatschappelijke functie aan de gemeenschap van gemeenschapsfunctie aan St. Eustatius te bieden, waarbij eenieder zich prettig voelt.

Exploitatie

Een eerste bestemming van de ruimtes in de panden is reeds uitgetekend. Hierbij is met name gekeken waar vanuit de Statiaanse gemeenschap behoefte aan is en hoe lokale ondernemers hier een centrale rol in kunnen spelen. Het masterplan richt zich op het aanbieden van diverse horecagelegenheden, kantoorruimtes, een luxe appartement en een cadeauwinkel. Binnenkort worden lokale ondernemers uitgenodigd om zich te melden indien zij interesse hebben in één of meer van de beschikbare units. Verwacht wordt dat de nieuwe uitstraling èn invulling van The Hill Compound een positieve stimulans zal bieden aan het centrum van Oranjestad.

Beleggingsmix

PCN hecht er waarde aan om, naast haar beleggingen op de internationale financiële markten ook lokaal te beleggen op de BES-eilanden. Een deel van het totale vermogen is hiervoor gereserveerd.