Kwartiermaker klimaattafel Ed Nijpels ontvangen op Bonaire

KRALENDIJK- De onlangs aangestelde kwartiermaker voor de klimaattafel op Bonaire, Ed Nijpels, is deze week op inventariserend werkbezoek op ons eiland. Vandaag stond hem op Flamingo Airport een vriendelijk ontvangst te wachten door gedeputeerde James Kroon van Milieu.

Nijpels heeft een drukke week in het vooruitzicht. Zo heeft hij diverse overleggen met gezaghebber Edison Rijna, de gedeputeerden en ambtenaren van de directie Ruimte en Ontwikkeling. Ook staan er gesprekken met verschillende stakeholders uit het bedrijfsleven en de natuurorganisaties op de agenda. Doel van dit werkbezoek is om zoveel mogelijk informatie te krijgen over de situatie omtrent klimaat op ons eiland om vervolgens aan de slag te gaan met een gezamenlijke aanpak voor het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire.

Helpen

Gedeputeerde Kroon licht toe: “Hij is gezien zijn ruime ervaring als voormalig voorzitter van het Energieakkoord en Voortgangsoverleg Klimaatakkoord geselecteerd om, op verzoek van het Openbaar Lichaam Bonaire, te helpen bij de opzet van deze klimaattafel; een centraal platform waar alle relevante kennis en beleid gericht op adaptatie en mitigatie bijeen wordt gebracht en van waaruit beleidskeuzes worden voorbereid.”