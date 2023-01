Uitrit bij Flamingo luchthaven is blamage voor toerisme

KRALENDIJK- Terwijl Bonaire International Airport (BIA), de Tourism Corporation Bonaire (TCB) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) de afgelopen week over elkaar heen buitelden om wereldkundig te maken hoe zeer het toerisme op het eiland groeit en hoe hard de inkomsten zijn gestegen na de invoering van de toeristenbelasting, is het blijkbaar nog altijd moeilijk te investeren in daadwerkelijke verbeteringen die een directe impact hebben op de uitstraling van het eiland.

Kort geleden schetste BIA tijdens een persconferentie nog welke uitbreidingen te verwachten zijn in het jaar 2026. Als het echter gaat om de huidige faciliteiten, dan laten deze echter nogal eens te wensen over.

Bezoekers van de luchthaven die gebruik maken van de zogenaamde Kiss & Ride strook, toeristen die een auto huren en bezoekers die gebruik maken van het ‘lang parkeren’ worden sinds enkele weken geconfronteerd met een stuk wegdek dat de rest van de infrastructuur op het eiland er nog gunstig doet uitzien.

Onbegrijpelijk

Velen die het stuk weg met de enorme kraters aanschouwen kunnen niet begrijpen waarom het de belangrijkste actoren in de toeristenindustrie, en met name BIA als overheids-NV niet lukt de penibele situatie iets voortvarender aan te pakken.