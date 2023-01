KRALENDIJK- Radiosation Breezy FM heeft op zondag de nodige mensen op de been weten te brengen met haar Le Tour de Breezy Carnaval Edition.

Mensen konden op verschillende manieren meedoen aan de tour, maar in positieve zin vielen in elk geval de grote hoeveelheid fietser op. Na twee jaar zonder carnaval activiteiten hadden velen zin in een verzetje en togen al vroeg naar Rincon.

Een vorig evenement van Breezy FM in Kralendijk wist ook al de nodige mensen op de been te brengen.