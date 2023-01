Weer veel klachten over schijnbare willekeur aan regels apotheken Bonaire

KRALENDIJK- Na een periode van relatieve stilte, zijn er de laatste dagen weer veel klachten te horen over het functioneren van de apotheken van de Fundashon Mariadal.

Verschillende klanten melden weer langere wachttijden. Het meest ergeren bezoekers van de apotheken zich echter aan de nooit aflatende veranderingen in de ‘regels’ die de botica’s hanteren. Bezoekers klagen dan ook over een gebrekkige communicatie vanuit de Fundashon Mariadal. Klanten moeten vaak op de deur van de apotheek lezen wat de openingstijden nu weer zijn, wanneer medicijnen direct kunnen worden afgehaald en wanneer recepten achter moeten worden gelaten om deze op een later tijdstip weer op te halen. Het komt ook voor dat klanten pas, wanneer zij aan de beurt zijn, vernemen dat medicijnen niet direct worden meegegeven.

Zo krijgen klanten op dit moment alleen in de ochtenduren direct hun medicijnen mee. Hoewel de apotheken ook in de middag geopend zijn, krijgen klanten die in de middag binnenlopen hun medicijnen niet direct mee. Deze kunnen slechts de volgende dag -of bij inlevering op vrijdag op de maandag- worden afgehaald. Dit leidt tot irritatie bij diverse klanten die dan niet één doch twee keer plaats mogen nemen in de wachtruimte, éénmaal om het recept in te leveren en éénmaal om het weer op te halen. Opgemerkt wordt ook dat de huisartsen patiënten niet wijzen op deze ‘regels’, voor zover zij daar zelf al van op de hoogte zijn.

Beschikbaarheid

Een andere klacht van klanten is dat het de laatste tijd veel voorkomt dat medicijnen helemaal niet op voorraad zijn.

Hoewel Fundashon Mariadal eerder het boetekleed aantrok en beloofde de service aan klanten sterk te gaan verbeteren, lijkt hier nog niet veel van terecht te komen.