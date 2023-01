Vacature Pintor(a) | Schilder | Painter Bonaire

Text: ESPAÑOL, NEDERLANDS, ENGLISH BELOW

Nosotros estamos contratando ahora! We are hiring now! We huren nu in!

Buscar candidato:

Trabajador serio a tiempo completo como pintor y pequeños trabajos de construcción/reparaciones

40 horas a la semana y posibilidad de trabajar fines de semana

Tienes tolerancia al calor para trabajar al aire libre todo el día

Te gusta el trabajo manual

Eres puntual

Eres responsable

Eres un trabajador en equipo

Te preocupas por el trabajo bien hecho

Eres cortés y profesional cuando interactúas con nuestros clientes

Después de ser contratado, proporcionamos, uniforme, zapatos de seguridad y gorras de la empresa. Se solicitará una entrevista y un día de prueba antes de ser contratado.

Vea a continuación la dirección de correo electrónico para aplicar. ¡Esperamos encontrar a alguien para completar nuestro equipo! ¿Serás tú?

EMAIL para enviar tu currículum: [email protected]

__________________________

Wij zoeken kandidaten:

Serieuze fulltime werker als schilder en klein constructie/reparatie werk

40 uur per week en mogelijkheid tot weekendwerk

Je hebt tolerantie voor de hitte om de hele dag buiten te werken

Je houdt van handwerk

Je bent punctueel

Je bent verantwoordelijk

Je bent een teamwerker

Je geeft om goed uitgevoerd werk

Je bent beleefd en professioneel in de omgang met onze klanten

Na te zijn aangenomen, leveren we, uniform, veiligheidsschoenen en petten van het bedrijf. Een interview en een testdag zullen worden aangevraagd voordat ze worden aangenomen.

Zie hieronder het e-mailadres om te solliciteren. We hopen iemand te vinden om ons team te vervolledigen!

EMAIL om te solliciteren: [email protected]

Candidate search:

Serious full time worker as painter and small construction/repairs work

40 hours a week and possibility to work weekends

You have tolerance to the heat to work outside all day

You like manual work

You are punctual

You are accountable

You are a team worker

You care about work well done

You are polite and professional when interacting with our customers

After being hired, we furnish, uniform, safety shoes, and caps from the company. An interview and a test day will be requested before being hired.See below the email address to apply.

We hope to find someone to complete our team! Will it be you? EMAIL to send your CV: [email protected]