Carnaval seizoen geopend op Bonaire

KRALENDIJK- Op vrijdagavond vond op Bonaire de aftrap plaats van het carnaval seizoen 2023, met diverse toespraken maar ook met optredens, een DJ en muzikale groeperingen.

Aan het begin van de avond verwelkomde Gabriel Pourier van de Stichting Klave, die dit jaar Carnaval organiseert, de aanwezigen toe. “Nu we weer carnaval kunnen vieren moeten we samen werken aan de groei van het carnaval op Bonaire”, meende Pourier.

Ook gedeputeerde van Cultuur, Elvis Tjin Asjoe was aanwezig. “Zeker voor mensen die van het carnaval houden, was het de afgelopen twee jaar niet al te leuk. Maar nu kunnen we de draad weer oppakken en er samen van genieten”, aldus Tjin Asjoe.