Maatschappelijke Diensttijd Bonaire will jongeren meer activiteiten bieden

KRALENDIJK- Maatschappelijke Diensttijd Bonaire (MDT Bonaire), een samenwerking tussen het openbaar lichaam Bonaire en MDT Nederland moet jongeren meer activiteiten en ontwikkelingskansen bieden op het eiland.

Een veelgehoorde klacht op het eiland is dat er op het eiland ‘niets te doen’ zou zijn. Het MDT-programma, gericht op jongeren tussen de 23 en 27 jaar zou hier verandering in moeten brengen. “Als jongere ga je dan iets voor de samenleving doen’, vertelt woordvoerder Damaly Linkers. “Maar je doet het ook voor jezelf.” In totaal besteed je er 80 uur aan, verdeeld over 6 maanden. ’s middags na schooltijd, na het werk of in de vakanties ga je naar je project bij een organisatie. Organisaties die meedoen moeten een goede leerplek kunnen bieden. We willen beginnen met 5 organisaties voor in totaal minimaal 50 jongeren.

Ontwikkeling en zelfkennis

Het doel van MDT Bonaire is dat jongeren hun talenten ontwikkelen, zichzelf leren kennen en beter weten wat ze willen in het leven. Ze worden begeleid door professionals. Jongeren kunnen zich om verschillende redenen aanmelden. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten wat ze willen in het leven, of omdat ze begeleiding willen bij het ontwikkelen van hun talenten. “

“Sommige jongeren willen eerst meer ervaring opdoen voor ze belangrijke beslissingen nemen over hun leven. Of ze willen een tijdje zinvol werk doen. Of ze willen kijken welke nieuwe kansen het project brengt. Maar ook als je gewoon een leuke, zinvolle tijd wilt hebben, is MDT Bonaire een goed idee”, zegt Linkers over het programma.