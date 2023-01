KRALENDIJK- Aan het begin van de avond op vrijdag was er even paniek in het centrum van Kralendijk, toen de vlam letterlijk in de pan sloeg bij het Macao restaurant in de Kaya LD Gerharts.

Het vuur breidde zich snel uit en daarom werd de brandweer gealarmeerd. Deze was relatief snel ter plaatsen en kon de situatie onder controle krijgen. Toch was er sprake van aardig wat rookontwikkeling. De weg voor het restaurant was enige tijd afgezet.

Er is niemand gewond geraakt bij het incident.