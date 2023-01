Vacature Operationeel Manager Bonaire

Een veilige omgeving op Bonaire is waar Delta Security zich dag en nacht mee bezighoudt. Een groeiend bedrijf met inmiddels een gevestigde naam.

Vanuit Delta Security zijn we op zoek naar een:

OPERATIONEEL MANAGER

De Operational Manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele zaken binnen het bedrijf. Je geeft directe leiding aan de patrouille en beveiligingsleden. In samenwerking met de accountmanagers zorg jij ervoor dat alles op de beveiligingsposten vlekkeloos verloopt.

Takenpakket:

Indelen en afstemmen met de planning;

Zorgen dat alle beveiligers en patrouilleleden hun taken uitvoeren zoals de werkinstructies;

Rijden van waarde transport;

Signaleren en rapporteren van onregelmatigheden;

Informeren van de accountmanagers;

Zorgdragen voor materiaal op de posten (tablets, portofoons, etc.);

Controle van de uniformen;

Meedraaien in piket diensten;

Instrueren (inwerken) van (nieuwe) beveiligers en patrouilleleden;

Controleren van de rapportages.

Functie vereisten:

Goed aanpassingsvermogen;

Leidinggevende vaardigheden en het vermogen om andere te motiveren;

Echte teamspeler die snapt hoe teamprocessen in elkaar steken en beter kunnen;

Oog voor detail, weet overzicht te bewaren;

Geen 9-5 mentaliteit;

Sterke communicatieve en sociale vaardigheden;

Klantgericht, zelfstandig en oplossingsgericht;

MBO denkniveau en minimaal 1 jaar ervaring in soortgelijke functie.

Opleidingen die je via onze Delta Academy zal volgen

Algemeen beveiliger 1 & 2, Algemeen patrouille, ISPS, EFR.

Wij bieden:

Een uitdagende baan waarbij je met een gemotiveerd team werkzaam bent.

Heb je interesse of vragen? Stuur je motivatie en CV naar [email protected] of bel/Whatsapp naar +599 701 4150. We komen graag met je in contact.