Vacature Medewerker Blue Destination Certificering Bonaire

De Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) is de wettelijke organisatie die de belangen van het bedrijfsleven op Bonaire vertegenwoordigt. Ondernemers kunnen met hun vragen over het doen van zaken bij de KvK terecht. De KvK biedt deskundige ondersteuning en informatie aan ondernemers (en toekomstige ondernemers) over alle aspecten van het ondernemerschap. Tevens geeft de KvK gevraagd en ongevraagd advies aan overheden over onderwerpen die van belang zijn voor ondernemers op Bonaire en beheert ze het Handelsregister, waarin alle bedrijven en instellingen staan geregistreerd. Daarnaast verzorgt de KvK het proces van de certificering van Blue Destination voor organisaties op het eiland.

Voor de afdeling Business Innovation & Skills (BIS) zijn wij per direct op zoek naar een parttime (16-20 uur per week):

Medewerker Blue Destination Certificering (m/v)

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

Is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen van ondernemers m.b.t Blue Destination Certificering;

Is op de hoogte van de Certificering van Blue Destination en helpt bestaande en toekomstig gecertificeerden;

Assisteert ondernemers op locatie met hun certificeringsproces;

Ontwikkelt standaarden, kaders en richtlijnen voor Blue Destination Certificering rondom data, processen en procedures en verleent ondersteuning op deze gebieden;

Houdt zich bezig met het volledige proces van het genereren van relevante data met betrekking tot Blue Destination Certificering;

Is belast met het opstellen van rapportages, analyseren van data en ontvangen feedback en het schrijven van aanbevelingen aangaande het certificeringsproces;

Doet suggesties voor aanpassingen op de website en in de communicatie over Blue Destination Certificering.

Wat bieden wij aan?

Een interessante en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheden;

Ruimte voor ideeën en verbeteringen in de werkzaamheden;

De mogelijkheid om verbetering aan te brengen in het Blue Destination certificeringsproces;

Onderdeel uitmaken van een kleine en dynamische organisatie in ontwikkeling;

Goede arbeidsvoorwaarden.

Wat vragen wij?

HBO werk- en denkniveau;

Goede mondelinge en schriftelijke (uitdrukkings-)vaardigheden in het Nederlands en Papiaments;

Sociaal en klantgericht;

Beschikt over een sterk analytisch vermogen;

Affiniteit met duurzaamheid, het werken met data en het maken van rapportages en/of het beheren van applicaties;

Proactief, zelfstandige werkstijl en communicatief vaardig;

Teamgericht en communicatief in een klein teamverband;

Oplossings- en resultaatgericht.

Herken jij jezelf in de volgende competenties: sociaal, klantgericht, analytisch, zelfstandig, verbindend, proactief en resultaatgericht? Misschien ben jij wel de persoon die we zoeken!

Solliciteer direct door je CV en motivatiebrief te sturen naar [email protected] t.a.v. Cherethy Kirindongo. Sluitingsdatum van de vacature 20 januari 2023. Kijk voor meer informatie over de Kamer van Koophandel Bonaire op de website (www.bonairechamber.com) of Facebook-pagina van Bonaire Chamber of Commerce and Industry.