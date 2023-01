Tweede editie “Bonaire Rum Week” in juni 2023

KRALENDIJK – Na een succesvolle eerste editie van Bonaire Rum Week in 2022, organiseert het Tourism Corporation Bonaire dit jaar de tweede editie op Bonaire.

De Bonaire Rum Week van dit jaar, gepresenteerd door Caribbean Journal in samenwerking met Tourism Corporation Bonaire (TCB), is van 12 tot 16 juni 2023 met een volledig programma van rum proeverijen, strandfeesten, seminars voor bartenders, diners in combinatie met rum en combi’s met sigaren.

Het evenement wordt op 16 juni afgesloten met een nieuwe toevoeging voor 2023, wanneer de populaire Taste of Bonaire de krachten bundelt met Bonaire Rum Week voor een culinair feest met een suikerriet twist in het hart van Kralendijk.

Ook nieuw voor dit jaar is een cocktailwedstrijd op het hele eiland, waarbij bezoekers en de lokale bevolking cocktails kunnen proeven in de beste bars op Bonaire en tijdens deze week online kunnen stemmen op hun favorieten. Op de laatste dag wordt de beste cocktail van het eiland bekendgemaakt.