Vacature Assistent Personeelszaken Bonaire

Onder de NDF Holding vallen verschillende toonaangevende bedrijven waaronder: Delta Security, Bagel & Bloom en Delta International.

Vanuit NDF zijn we op zoek naar een: Assistent Personeelszaken

Als Assistant Personeelszaken draag jij er zorg voor dat je de HR afdeling ondersteund waar mogelijk. Je vindt het belangrijk om voor de medewerkers klaar (dienstverlenend) te staan en te zorgen dat hun vragen beantwoord worden.

Takenpakket:

Sollicitatiegesprekken met beveiligers;

Intakegesprekken met beveiligers;

Opstellen van arbeidsovereenkomsten en het tijdig signaleren van aflopende overeenkomsten;

Aanvragen VOG’s;

Voorraadbeheer uniforms;

Digitaliseren van dossiers;

Boodschappen voor personeelszaken;

Documenten voorbereiden voor medewerkers;

Notuleren gesprekken medewerkers;

Uniformcontroles medewerkers;

Assisteren van Hoofd Personeelszaken waar nodig.

Jouw profiel:

MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 3)

Relevante werkervaring

Zelfstandig en accuraat

Flexibel en stressbestendig

Communicatief en schriftelijk sterk in het Nederlands (Engels & Papiamentu zijn pré)

Wij bieden:



Een uitdagende en afwisselende baan waarbij je met een gemotiveerd team werkzaam bent op kantoor. Je ontvangt een passend salaris met een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie en solliciteren? Graag maken wij kennis met kandidaten die zich herkennen in het bovenstaande profiel. De functie kan per direct ingevuld worden. Bij interesse in deze functie ontvangen wij graag een motivatiebrief met een CV. De e-mail kan gestuurd worden naar volgend e- mailadres: [email protected]