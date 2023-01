Welkom 2023! Het jaar van gelijke behandeling voor de Caribische gemeenten?

Bon aña, happy New Year! Wordt 2023 het jaar van forse vooruitgang en gelijke kansen voor de Caribische gemeenten van Nederland? Het zijn de nieuwjaarswensen van verschillende inwoners en politici op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, schrijft John Samson & Marit Severijnse van Caribisch Netwerk.

Welke wensen liggen er? “Wat mij betreft, zo snel mogelijk naar een gelijkwaardige behandeling van de inwoners van Caribisch Nederland”, zegt gezaghebber Edison Rijna aan het begin van het nieuwe jaar.

“Dat betekent dat we in hoog tempo moeten toewerken naar een fatsoenlijk sociaal stelsel. Gelijkwaardig betekent vooral ook: gelijke kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen en om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.”

Verkiezingen in maart

Over zo’n drie maanden, op 15 maart, zijn er al verkiezingen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius voor de eilandsraad. Met de jaarwisseling barst ook de campagnetijd los.

“Ik hoop dat de deelnemende partijen uit respect voor ons kiezers op een eerlijke wijze campagne voeren, met open vizier en op inhoud. Of anders gezegd: op de bal en niet op de man of vrouw”, zegt gezaghebber Rijna. “Dit geldt uiteraard niet alléén voor de politiek.”

Gedrag op sociale media

De hoogste bestuurders van Saba en Bonaire staan vandaag beiden stil bij het gedrag van mensen op sociale media. Het zou goed zijn als mensen dit jaar online wat aardiger gaan doen, vinden ze.

“(A)sociale media zorgen helaas voor meer polarisatie”, ziet gezaghebber Jonathan Johnson van Saba. “Maar in plaats van online af te stemmen, moeten we meer quality time doorbrengen met de mensen om ons heen.”

“Laten we aardig voor elkaar zijn. Ook op sociale media”, zegt de Bonairiaanse gezaghebber. “Bonaire is maar een klein stipje in een woelige wereld. Om aan een goede toekomst voor iedereen te bouwen hebben we elkaar hard nodig.”

‘Beschermen wat ons uniek maakt’

“Mijn wens voor de bevolking van Saba in het bijzonder”, zegt Johnson, “is om uit te kijken naar de geboden kansen en terug te kijken op waar we vandaan komen. Ons eiland is de afgelopen jaren veranderd en verandering is een gegeven, maar we moeten ook beschermen wat ons uniek maakt.”

“Voor de mensen die in ons koninkrijk wonen, is het mijn wens dat we meer over elkaar leren en naar elkaar luisteren. Ondanks de vele veranderingen die sommige mensen op onze eilanden ervaren, is het onze verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen.”

‘Laten we vasthouden aan dingen die ons verenigen’

Regeringscommissaris Alida Francis is hoopvol voor Sint-Eustatius. “Ondanks de wereldwijde economische uitdagingen van 2022 kan Statia enorm trots zijn op alles wat we hebben bereikt.”

“Mijn wens voor 2023 is dat we meer vasthouden aan de dingen die ons verenigen en focussen op de dingen die we gemeen hebben. Dat is de weg naar échte vooruitgang, de weg naar verdere ontwikkeling en de weg naar een meer welvarend Statia.”

Voor de politiek is er in 2023 ‘nog veel werk aan de winkel’, zegt ze. Het blijkt dan vooral te gaan om kwesties die al jarenlang worden aangekaart bij politiek Den Haag.

“Wat verbetering nodig heeft, is het verwijzingssysteem voor de gezondheidszorg, het bankwezen, duurzame en betaalbare vliegverbinding tussen de eilanden, armoedebestrijding en de kwaliteit van leven voor Statiaanse studenten in Nederland.”

“Het zijn onderwerpen die in een samenwerkingsovereenkomst staan, die in juni 2022 is ondertekend tussen de lokale overheid en de ministeries.”