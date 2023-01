Saba hoopt binnenkort op aardbeien van eigen bodem

THE BOTTOM- Op Saba hoopt men binnenkort lokaal geteelde aardbeien te kunnen oogsten, naast ander fruit en groenten.

Het Saba Hydroponic Farm Project, beheerd door Gezondheid Farms in samenwerking met het openbaar lichaam Saba, is de laatste fase van de bouw ingegaan. De betonplaten van de kleine en grote kassen zijn gestort en de weg naar beide kassen is gereed.

Nu de bouw van de twee kassen medio 2023, of mogelijk eerder, voltooid zal zijn, zullen de werkzaamheden voor de teelt en verkoop van gewassen dit voorjaar van start gaan. Momenteel heeft het bedrijf teeltproeven gedaan met sla, bladgroenten, tomaten, komkommers, gele pompoenen, courgettes, paprika’s, okra’s, aubergines, watermeloenen, meloenen en honingmeloenen.

Aardbeien

Het bedrijf concentreert zich nu op de teelt van aardbeienplanten. De locatie van de boerderij in Rendez-Vous op het hogere deel van de flanken van Mount Scenery zorgt voor lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid die nodig zijn om aardbeien te telen. “Met 50 moederplantjes die begin oktober zijn gekocht, heeft de kwekerij een kloonproces ontwikkeld om 700 baby-aardbeienplanten voort te brengen. Deze zijn klaar om naar buiten te worden gebracht wanneer de apparatuur is geïnstalleerd en klaar is voor gebruik”, zegt Jim Garza van Gezondheidsfarms.

Zodra de constructie van een van de twee kasconstructies is voltooid, zullen de aardbeienplantjes en andere gewassen buiten worden geplant.