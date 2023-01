Negen aanhoudingen door politie tijdens de feestdagen

KRALENDIJK – De politie op Bonaire heeft heel wat aanhoudingen verricht rond de feestdagen op Bonaire.

Twee mannen werden aangehouden tijdens huiszoekingen in de wijken Antriol en Noord Salinja. Hier ging het om twee zaken waar de vuurwapenwet werd overtreden.

Tijdens een algemene controle op de Kaya Papa Cornes troffen politieagenten een verdachte vermoedelijk in het bezit van verdovende middelen. Een 44-jarige man is aangehouden op het overtreden van de Opiumwet BES.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op de Hanchi Amboina vond ook een aanhouding plaats, dit vanwege het rijden onder invloed. Na een aanrijding tussen twee voertuigen heeft de politie een controle uitgevoerd waaruit bleek dat een van de bestuurders onder invloed van alcohol was. Een 49-jarige man is aangehouden.

Op de Kaya Nikiboko Zuid vond een eenzijdig ongeluk plaats. De bestuurder van een auto is tegen een afrastering aangereden. Uit nader onderzoek bleek de bestuurder onder de invloed van alcohol te zijn. Een 60-jarige man is aangehouden.

Op de Hanchi Amboina vond een aanrijding plaats tussen een pick-up en een gezinsauto. De bestuurder van de pick-up verloor de controle over zijn voertuig en botste tegen de gezinsauto. Een ambulance vervoerde de drie personen in de gezinsauto naar het ziekenhuis voor medische behandeling. De bestuurder van de pick-up, een 39-jarige man, is aangehouden vanwege het rijden onder de invloed.

Een politiepatrouille zag dat iemand op een verdachte manier op een scooter reed op de E.E.G. Boulevard tijdens een algemene surveillance. Na een controle, bleek de bestuurder onder invloed van alcohol te zijn. Een 23-jarige man is aangehouden.

Update over hit & run met dodelijke afloop

Op zondag 25 december vond omstreeks 6 uur een hit & run plaats op de Kaya Korona. Een auto heeft een fietser aangereden en is doorgereden. De fietser, een 41-jarige man met initialen P.J.V.B. geboren te Nederland, is daar overleden. De politie heeft onmiddellijk een onderzoek gestart en riep de verdachte via een bericht aan de pers op om zich aan te melden op het politiebureau. Later, op dezelfde dag, kwam de verdachte zich melden op het bureau. Een 32-jarige man met de initialen E.M.T. is aangehouden vanwege doodslag, dood door schuld, zwaar lichamelijk letsel en doorrijden na ongeval. Onderzoek in de zaak is nog gaande.

Nader onderzoek wees uit dat er tijdens de aanrijding een bijrijder in de auto zat. Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Caribisch Nederland verzoeken deze bijrijder zich te komen melden op het politiebureau.

Update: Het onderzoek is nog gaande en op orde van de rechter-commissaris zal de verdachte langer ter beschikking van justitie blijven terwijl het onderzoek loopt.

Aanhouding vanwege diefstal

Bij een toeristenaccommodatie op de E.E.G. Boulevard is op kerstavond ingebroken. De verdachte heeft verschillende juwelen meegenomen. Een 26-jarige vrouw is aangehouden in verband met deze zaak. Onderzoek in de zaak loopt.