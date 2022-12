Politici Bonaire reageren op dodelijke fietsongelukken

KRALENDIJK- Nadat op social media menig burger al een mening uitsprak over het verongelukken van een fietser op eerste kerstdag in een hit & run ongeluk, doen nu ook twee vooraanstaande politici een duit in het zakje over de recente dodelijke ongevallen op de wegen van het eiland.

Politiek leider van de Movementu di Pueblo Bonairiano (MPB) en gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe zegt dat hij de afgelopen dagen vaak – via emails en appjes, maar ook persoonlijk – is aangesproken door eilandgenoten die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid op ons eiland. “Ik krijg berichten en soms ook filmpjes toegestuurd van ongelukken die het nieuws niet halen omdat ze – gelukkig – goed zijn afgelopen omdat niemand gewond is geraakt. Hetgeen, als ik de beelden zie, in sommige gevallen een wonder mag heten”.

Tjin Asjoe wijst er tegelijkertijd op dat er voor de toenemende verkeersonveiligheid sprake is van verschillende oorzaken. “Vaak wordt gewezen naar de slechte staat van onze wegen, maar ik vind dat te gemakkelijk. We moeten ook naar onszelf durven kijken. Ik ga dagelijks hardlopen of fietsen. Als ik niet altijd heel goed oppas, zou ik al lang een keer in het ziekenhuis zijn beland door het roekeloze rijgedrag van automobilisten. Ik hoor van velen dat ze dezelfde ervaring hebben”, aldus Tjin Asjoe.

Volgens Tjin Asjoe mogen de tragische ongevallen geen reden zijn om dan maar minder te gaan hardlopen, wandelen of fietsen. “Want voldoende bewegen is juist belangrijk voor onze gezondheid. Meer vrij liggende wandel- en fietspaden dragen – ook vanwege de toenemende drukte – bij aan de veiligheid, maar dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Daarom herhaal ik: laten wij ook eens naar ons eigen gedrag kijken. Bij nogal wat ongelukken is drank in het spel”.

Kritischer

De reactie van oppositieraadslid Daisy Coffie (M21) is kritischer van aard naar de lokale overheid toe. Coffie zei initieel de hoop te hebben gehad dat bij het opknappen van de wegen ook zou worden toegewerkt naar een heel andere en betere inrichting van het wegennet.

“Wij hebben echter moeten vaststellen dat deze gedachte tegelijk met de afronding van de Kaya Nikiboko Zuid ten einde kwam en dat vanwege politiek populisme zonder visie werd bezuinigd op de fondsen voor herstel van onze wegen en dat overgegaan is naar het oude systeem van hier en daar oplappen, met als gevolg dat alle hoofdwegen die naar het stadscentrum leiden onveilig zijn geworden”.

Coffie wijst ook op de gang van zaken met de rotonde op de Kaya Amsterdam. “Tot op de dag van vandaag is niemand verantwoordelijk gesteld voor het rotonde debacle. Wij verwijzen naar de Kaya L.D. Gerharts, de Kaya Nikiboko Noord, de Kaya Grandi tot aan Voz di Bonaire, Kaya Gobernador Debrot tot aan de rotonde bij Hotel Chogogo en andere herstelde wegen. Al deze wegen hebben slechts één laag asfalt gekregen, terwijl ze smal zijn gebleven zonder trottoir en zonder fietspad”, aldus Coffie.

De politica wijst ook op het feit dat bewegwijzering zoals de lijnen en verkeersborden die voorrangswegen moeten aangeven veelal ontbreken.

Cruciaal

De reacties van met name gedeputeerde Tjin Asjoe oogsten bijval, maar ook kritiek. “Te gemakkelijk, om te verwijzen naar vooral het gedrag van weggebruikers, zonder te erkennen dat de gebrekkige structuur een cruciale factor is in het gebeurde”, schrijft iemand op Facebook in reactie op het bericht van de MPB-leider.